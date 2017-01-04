Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников

В Славянском краеведческом музее продолжается проект «Музей открыт на ремонт». 28 декабря здесь открылась новая выставка - «Славкерампродукт. Работа с материалом».

Со стороны виднее

Для коренных славянцев керамические цеха и заводы, а также выпускаемая ими продукция - явление обыденное и заурядное. Совсем другое впечатление произвела эта продукция на современных киевских художников Тараса Ковача и Анну Сороковую, которые приехали в Славянск в рамках проекта «Музей открыт на ремонт».

Познакомившись с историей города, они решили подготовить экспозицию, отображающую всю эволюцию местного керамического производства - с научным исследованием того, как менялась отрасль в зависимости от происходящих в Славянске социальных, экономических и политических изменений. И того - как влияла отрасль на город в разные периоды его истории.

Исторические артефакты

Экспонаты для выставки художники собирали в фондах городского музея, на керамическом рынке, в частных коллекциях и семейных фотоальбомах. Скомпоновать постарались с креативом и, в целом, картина получилась весьма наглядная.

Дореволюционное частное производство представлено изделиями из фаянса и знаменитой керамической плиткой. Советский период, по мнению авторов, лучше всего отражает промышленный выпуск изоляторов. Отдавая дань художественной продукции того времени, в экспозицию включили статуэтки, изготовлявшиеся на Славянском керамкомбинате.

Но наибольший интерес у организаторов выставки вызвала продукция, произведенная в сложные 1990-е годы, когда керамическое производство стало основой выживания для десятков тысяч горожан. Делали тогда все: от изящных ваз и сервизов до кричащего банальностью «ширпотреба». Этот диапазон авторы постарались отразить максимально полно.

Творческая составляющая

Отдельный сегмент экспозиции посвящен художественной керамике. Настоящим открытием для художников стало творчество Натальи Максимченко. Часть произведений всесоюзно известной мастерицы была передана музею ее семьей. Современное творчество проиллюстрировано резными работами Татьяны Хоменко, в последние годы они много раз экспонировались на разных площадках Украины и прославили мастера далеко за пределами Славянска.

После официальной части пришедшие на открытие горожане, так или иначе сопричастные теме, еще долго говорили о сегодняшней ситуации в местной керамической отрасли и о ее перспективах на будущее. Сошлись на том, что сферу обязательно нужно развивать. Выставка «Славкерампродукт», по общему мнению собравшихся, стала хорошим вкладом в информационное и научно-исследовательское пространство города, области, страны и зарубежья.

Впрочем, сформировать суждение о выставке жители города могут самостоятельно - ведь музей по-прежнему «открыт на ремонт».