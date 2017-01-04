Молодежь приглашают приобщаться к хип-хопу

В октябре минувшего года в славянском Центре культуры и окружающей среды (бывший ДК железнодорожников) открылась бесплатная студия обучения брейк-дансу и хип-хопу «Славянский бит». Сейчас в ней насчитывается десять постоянных участников в возрасте от 11 до 19 лет.

В середине ноября брейкеры приняли участие в отчетном выступлении и получили свою первую базовую техническую квалификацию. Теперь они готовятся к региональным соревнованиям, которые состоятся 8 января в Бахмуте.

Создатель секции Андрей Котляров намерен в дальнейшем увеличивать численность команды и приглашает на занятия всех желающих. «Хип-хоп культура — это не только искусство современного модного танца, но и отличная возможность поддерживать себя в хорошей физической форме и самореализовываться», - говорит он.

Те, кого заинтересовало это предложение, могут получить дополнительную информацию по телефону (050) 874-06-86.