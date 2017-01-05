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Фотофакт

Да будет свет!

Второй сезон Театра переселенца: «Дети и военные»

Павел Коротенко
5 января 2017 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В январе 2017 года Театр переселенца побывает в нескольких городах Донбасса, после чего планируется выступление в Киеве.

Накануне новогодних праздников, 28 и 29 декабря, в платформе инициатив «Теплица» состоялось два выступления любительской актерской труппы из проекта «Театр переселенца». На этот раз в центре сюжета оказалась тема взаимоотношений детей с военнослужащими ВСУ.

Стресс и социум

Несколько месяцев назад журналисты «ТВ плюс» уже рассказывали о Театре переселенца, его премьерную постановку зрители увидели весной 2015 года. Напомним, что создание социально-творческого проекта инициировал режиссер из Германии Георг Жено, ранее уже работавший с подобными проектами в других горячих точках планеты. В Украине его поддержали коллега из Киева Наталья Ворожбит и военный психолог Алексей Карачинский.

Актеров для проекта отбирали прямо на месте описываемого в спектакле действия - в городе Николаевка. Первая актерская труппа составилась из старшеклассников местной школы. Рассказы ребят о прокатившейся через город войне стали основой первого сценария. После серии выступлений в нескольких городах Украины и Германии режиссеры театра взяли в разработку другую тему - взаимоотношение детей и молодежи с воинами АТО. Так родилась новая постановка «Дети и военные».

Неклассический формат

Жанр документального театра не обязывает придерживаться классических канонов и не требует отдельной от зала сцены. Так было и сейчас - зрителей рассадили в центре помещения, а актеры расположились вокруг. Свет погас, и только лучи софитов поочередно освещали очередного рассказчика, переключая внимание аудитории с одной истории на другую. 

В этот раз монологи школьников перемежались с рассказами офицеров ВСУ, у которых за два с половиной года тоже накопилось немало воспоминаний на заданную сценарием тему. Как представители центра военно-гражданского сотрудничества, они часто ездят в детские дома и приюты прифронтовых городов, знакомятся с их воспитанниками, привязываются к ним и думают о них наравне со своими родными детьми. Подчас отношения складываются нелегко.

Сокровенный разговор

Эмоциональных эпизодов в этот вечер пересказывалось много, а когда завершился последний монолог, в помещении несколько минут царила тишина -  никто не решался нарушить созданную актерами атмосферу. 

Лишь после приглашения постановщиков, зрители включились в сценарий и поделились с аудиторией собственными наблюдениями и размышлениями о войне, о периоде оккупации, о детях и военных. Говорить о сокровенном часто бывает нелегко, но в ответ на откровенность это оказалось делать легче. По убеждению авторов проекта, именно такая форма общения помогает достичь взаимопонимания, а, в конечном итоге, и примирения.

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Накануне новогодних праздников, 28 и 29 декабря, в платформе инициатив «Теплица» состоялось два выступления любительской актерской труппы из проекта «Театр переселенца». На этот раз в центре сюжета оказалась тема взаимоотношений детей с военнослужащими ВСУ.

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