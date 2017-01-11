Жители Славянска против строительства МАФов возле центральной библиотеки

В первых числах января на сайте Славянского горсовета появилась электронная петиция с требованием отменить решение сессии о строительстве торговых павильонов на улице Университетской (Ленина). За несколько дней петиция набрала 2/3 от необходимого количества голосов. Сбор подписей продолжается.

Неоднородное мнение

Напомним, что породившее общественный резонанс решение № 89-ХІХ-7, сессия Славянского городского совета приняла на последнем в ушедшем году заседании, 24 декабря. Данным решением депутаты утвердили техническую документацию по землеустройству для размещения временных сооружений по адресу ул. Университетская, 29, предпринимателем Олегом Костиным, который является действующим депутатом горсовета. Голосование по этому пункту получилось неоднородным: «за» высказался 21 местный избранник, «против» - 3, еще трое депутатов от голосования воздержались.

Нашлись несогласные с таким решением и среди жителей города. 3 января 2017 года на официальном сайте городского совета появилась петиция, подписанная Сергеем Бойко. Ссылаясь на текст согласованного депутатами документа, славянец выступает против строительства МАФов, поскольку «такое соседство очень негативно отразится на внешнем виде библиотеки, архитектура которой, без преувеличения, является жемчужиной центральной части Славянска». Автор петиции предлагает ветировать принятое депкорпусом решение. По состоянию на 11 января предложение Сергея Бойко поддержали 180 человек. Судя по динамике сбора подписей, необходимые 250 голосов петиция наберет задолго до установленного нормативами срока – 90 дней.

Фантом демократии

Отрадно, конечно, сознавать, что в Славянске живут люди, которым небезразлично, каким будет городской ландшафт. Но велики ли их шансы отстоять свою точку зрения посредством электронных петиций? Задавшись таким вопросом, журналисты «ТВ плюс» обратились в образованный при горсовете Центр предоставления административных услуг, в функции которого входит мониторинг поступающих петиций.

Выяснилось, что никакого специального статуса озвученные славянцами предложения не имеют и рассматриваются городской властью как стандартные обращения граждан. В случае, если петиция набирает нужные 250 голосов, на сайте напротив нее появляется пометка «в разработке». Текст петиции передается городскому голове, который перенаправляет документ в профильную службу или ответственному заместителю. Срок рассмотрения составляет 10 дней, после чего на электронный адрес автора петиции направляется ответ. Автоматический вынос затронутого в петиции вопроса на заседание исполкома или сессии при этом не подразумевается.

Отметим, что сервис электронных петиций был внедрен в Славянске весной 2016 года. За это время из полутора сотен обращений нужное количество подписей собрали около 20 петиций. До рассмотрения на сессии дошли лишь две: «О беспорядках на праздновании 9 мая» и «Свободу Неле Штепе!» Повлияет ли на позицию депутатского большинства петиция об отмене решения о МАФах возле центральной библиотеки – вопрос открытый.