В Славянском районе - смерть от менингококкцемии

В последние годы в Славянске с пугающей периодичностью регистрируется гибель людей от менингококкцемии — чрезвычайно опасного заболевания, которое является одной из форм менингококковой инфекции.

Два случая менингококкцемии были зафиксированы в декабре 2016 и январе 2017 года, о них наша газета упоминала. В первом случае заболел годовалый ребенок, во втором — женщина, которая скоропостижно скончалась. Еще один случай смерти ребенка от молниеносной формы менингококкцемии был в 2015 году.

В минувшем году в Славянске выявляли троих больных менингококковой инфекцией. Но поскольку они были приезжими, задерживаться не стали и уехали лечиться по месту жительства.

Что это за болезнь и на что необходимо обратить внимание в первую очередь, мы поинтересовались у заведующей отделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала Галины Шишовой. Как выяснилось, носителями бактерий-менингококков в периоды спорадической заболеваемости (то есть проявляющейся от случая к случаю) являются 1—3% населения. Менингококк передается с капельками слизи при кашле, чихании, разговоре. Наиболее опасны люди, переносящие менингококковую инфекцию в виде легкой формы менингококкового назофарингита, или, попросту, насморка: они не чувствуют себя больными, продолжают ходить на работу, активно распространяя бактерию при разговоре, кашле, чихании. Такое заболевание длится 3—5 дней и заканчивается выздоровлением. Вторыми по «заразности» являются здоровые носители менингококка в носоглотке, которые вообще не испытывают никаких симптомов болезни.

Пик инфицирования приходится на зимне-весенний период. В это время люди много времени проводят в помещении, общаясь друг с другом на небольшом расстоянии. Менингококк быстро погибает во внешней среде, особенно на улице, поэтому заражение возможно только при близком (до полуметра) общении с больным или носителем.

Наиболее восприимчивы к заражению дети до 5 лет. В период подъема заболеваемости в эпидемический процесс вовлекаются, кроме детей младшего возраста, старшие дети, подростки и взрослые.

Менингококкцемия возникает при так называемой генерализации инфекционного процесса, то есть циркуляции возбудителя в кровотоке больного и возникновении гнойных очагов в различных органах и системах организма. В большинстве случаев менингококкцемии предшествует уже упомянутый назофарингит (насморк), но иногда болезнь развивается неожиданно на фоне отсутствия каких-либо симптомов.

Заболевание начинается резко, с повышения температуры до 40—41°С, сопровождается головной болью, рвотой, болями в мышцах спины и конечностей. Явный признак менингококкцемии — сыпь, которая появляется уже с первых часов болезни. Вначале она может быть красновато-розовой, затем становится темной и даже фиолетовой. Элементы сыпи начинают появляться вначале на ягодицах, голенях, предплечьях, кистях и стопах, постепенно переходя на туловище.

Наиболее тяжелая и крайне неблагоприятная форма менингококкцемии — молниеносная. В этом случае смерть может наступить уже спустя несколько часов с момента появления первых симптомов. По сути, молниеносная менингококцемия представляет собой инфекционно-токсический шок. Поэтому при первом же появлении вышеописанных симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.