Будущие педагоги подарили пациентам детской больницы памперсы

|12 января 2017
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«Пусть малыш улыбнется» - такую акцию провели к Старому Новому году в ДГПУ. Сотрудники и студенты университета собрали средства для помощи «ничейным» детям, которые находятся в детской городской больнице.
- Мы посоветовали с заведующей отделением педиатрии Людмилой Адаричевой. Она рассказала, в чем нуждается детвора. Поэтому на собранные деньги мы купили памперсы и детское питание, - рассказывает помощник ректора ДГПУ Елена Колган.
На сегодняшний день детская больница стала временным домом для восьми малышей. Самой младшей из них — 2,5 месяца. Старшему уже исполнилось два года. Не все детки являются брошенными. Большинство из них находится в больнице, пока не будет установлен их статус. Кого-то, как рассказала старшая медсестра отделения педиатрии Валентина Гусейнова, привезли органы опеки после рейда по неблагополучным семьям. Кого-то «забыли» после лечения забрать нерадивые родители. По сути, «отказницей» на данный момент является лишь самая двухмесячная маленькая пациентка. В больницу ее привезли сразу из роддома, и другой семьи малютка пока не знает. Но в ее случае все должно решиться благополучно. По словам Валентины Гусейновой, на девочку уже готовят документы, она «пойдет под опеку».
Гораздо хуже, когда мама, бросая ребенка, не оформляет на него официальный отказ. В таком случае шансов на усыновление у малыша остается немного.
- Мы, как можем, стараемся заменить деткам семью. Но в холодное время года даже гулять с ними не удается, - рассказывает старшая медсестра. - У нас в штате для них есть воспитатель, помогают санитарки, но рук все равно не хватает.
По ее словам, с питанием такой детворы больших проблем не возникает. А вот памперсы необходимы всегда. Точно также, как колготки и кофточки для 1-3-летних малышей.
- Поэтому мы благодарны всем людям, которые оказывают помощь нашим подопечным, - говорит Валентина Гусейнова. - Хорошо, что не самое простое время, в котором мы живем, не ожесточило сердца.
Стоит отметить, что трудные времена не породили большего количества брошенных детей. По словам сотрудников, их число остается довольно-таки стабильным на протяжении нескольких лет. А вот из рейдов по неблагополучным семьям маленьких пациентов чаще привозят зимой, что легко объясняется холодной погодой и ненормальными условиями, в которых живут такие дети.
- Сотрудники и студенты ДГПУ приглашают всех неравнодушных славянцев присоединиться к нашей акции и помочь малышам, которые в этом нуждаются, - говорит ректор вуза Светлана Омельченко.
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Комментарии к статье «Будущие педагоги подарили пациентам детской больницы памперсы»
«Пусть малыш улыбнется» - такую акцию провели к Старому Новому году в ДГПУ. Сотрудники и студенты университета собрали средства для помощи «ничейным» детям, которые находятся в детской городской больнице.