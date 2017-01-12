Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова

— 8 января 2017 —

Так уж повелось, что без украшения нельзя представить полный стильный образ мужчины или женщины. Браслеты, шляпы, ожерелья, галстуки, подтяжки: все это модные аксессуары, которые дополняют наш стиль. Разве можно вообразить мужчину на официальном приеме без галстука или бабочки на шее, женщину без шикарного ожерелья, такие атрибуты прошли уже многие поколения и не выходят из моды.

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