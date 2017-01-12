Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова

|12 января 2017
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Президент Петр Порошенко, 12 января представил нового губернатора области Максима Степанова, который является сыном главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова. Для этого глава государства лично приехал в Одессу.
Напомним,всего для участия в конкурсе на должность одесского губернатора подали документы 44 кандидата. К конкурсу был допущен 31 претендент.
По результатам первых двух этапов конкурса (тесты и ситуативные задания) круг претендентов на пост главы Одесской ОГА сузился до пяти. Кроме Степанова, в финальный этап прошли нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь, мэр Балты Одесской области Сергей Мазур, президент "Международного центра экономики и права" Александр Ващенко и доцент Одесского регионального института государственного управления Александр Остапенко. Третьим этапом было собеседование с членами конкурсной комиссии.
Напомним, что 21 декабря Кабмин одобрил назначение директора госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максима Степанова на должность главы Одесской областной государственной администрации.
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— 11 января 2017 —
В первых числах января на сайте Славянского горсовета появилась электронная петиция с требованием отменить решение сессии о строительстве торговых павильонов на улице Университетской (Ленина). За несколько дней петиция набрала 2/3 от необходимого количества голосов. Сбор подписей продолжается.
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Так уж повелось, что без украшения нельзя представить полный стильный образ мужчины или женщины. Браслеты, шляпы, ожерелья, галстуки, подтяжки: все это модные аксессуары, которые дополняют наш стиль. Разве можно вообразить мужчину на официальном приеме без галстука или бабочки на шее, женщину без шикарного ожерелья, такие атрибуты прошли уже многие поколения и не выходят из моды.
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Президент Петр Порошенко, 12 января представил нового губернатора области Максима Степанова, который является сыном главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова. Для этого глава государства лично приехал в Одессу.