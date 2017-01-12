 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова
12 января 2017 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Новый губернатор Одессы - Максим Степанов.

Президент Петр Порошенко, 12 января представил нового губернатора области Максима Степанова, который является сыном главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова. Для этого глава государства лично приехал в Одессу.

Напомним,всего для участия в конкурсе на должность одесского губернатора подали документы 44 кандидата. К конкурсу был допущен 31 претендент.

По результатам первых двух этапов конкурса (тесты и ситуативные задания) круг претендентов на пост главы Одесской ОГА сузился до пяти. Кроме Степанова, в финальный этап прошли нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь, мэр Балты Одесской области Сергей Мазур, президент "Международного центра экономики и права" Александр Ващенко и доцент Одесского регионального института государственного управления Александр Остапенко. Третьим этапом было собеседование с членами конкурсной комиссии.

Напомним, что 21 декабря Кабмин одобрил назначение директора госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максима Степанова на должность главы Одесской областной государственной администрации.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Будущие педагоги подарили пациентам детской больницы памперсы

— 12 января 2017 —

«Пусть малыш улыбнется» - такую акцию провели к Старому Новому году в ДГПУ. Сотрудники и студенты университета собрали средства для помощи «ничейным» детям, которые находятся в детской городской больнице.

Читать далее ⇒

В Славянском районе - смерть от менингококкцемии

— 12 января 2017 —

В последние годы в Славянске с пугающей периодичностью регистрируется гибель людей от менингококкцемии — чрезвычайно опасного заболевания, которое является одной из форм менингококковой инфекции.

Читать далее ⇒

Жители Славянска против строительства МАФов возле центральной библиотеки

— 11 января 2017 —

В первых числах января на сайте Славянского горсовета появилась электронная петиция с требованием отменить решение сессии о строительстве торговых павильонов на улице Университетской (Ленина). За несколько дней петиция набрала 2/3 от необходимого количества голосов. Сбор подписей продолжается.

Читать далее ⇒

Желаете обзавестись модными аксессуарами?

— 8 января 2017 —

Так уж повелось, что без украшения нельзя представить полный стильный образ мужчины или женщины. Браслеты, шляпы, ожерелья, галстуки, подтяжки: все это модные аксессуары, которые дополняют наш стиль. Разве можно вообразить мужчину на официальном приеме без галстука или бабочки на шее, женщину без шикарного ожерелья, такие атрибуты прошли уже многие поколения и не выходят из моды.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова»

Президент Петр Порошенко, 12 января представил нового губернатора области Максима Степанова, который является сыном главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова. Для этого глава государства лично приехал в Одессу.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Как лифтовики пережили праздники

«Вся техника сгорела»: жители Славтяжмаша требуют решить вопрос с электричеством

Стоматологическая поликлиника дождалась ремонта

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Краматорске в мусорном баке нашли труп младенца

Женщина умерла от менингита

Между Химиком и Черевковкой столкнулись два автобуса

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Стоимость питания в детских садах пока остается прежней

Что изменилось при назначении пособий

Куда жителям Николаевки обращаться за социальной помощью

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Под градусом

Что в вымени его тебе?

Ход трусцой

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Итоги года: спортивные события и достижения-2016

Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас, лидерство «Челси»

7 секунд счастья

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 января 2017

Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова

Будущие педагоги подарили пациентам детской больницы памперсы

Стоимость питания в детских садах пока остается прежней

В Славянском районе - смерть от менингококкцемии

Что изменилось при назначении пособий

Под градусом

11 января 2017

Урбанистическое «убранство»

Как лифтовики пережили праздники

Куда жителям Николаевки обращаться за социальной помощью

«Вся техника сгорела»: жители Славтяжмаша требуют решить вопрос с электричеством

Жэкам компенсировали задолженность по субсидиям. Но не полностью

Плата за дождь: «Славгорводоканал» требует оплачивать осадки

Кто оплатит проезд льготников по железной дороге

Как отразится повышение «минималки» на бюджетной сфере Славянска

Жители Славянска против строительства МАФов возле центральной библиотеки

В Краматорске в мусорном баке нашли труп младенца

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top