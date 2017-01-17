Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке

С 1 января 2017 года все госслужащие Донецкой областной и районных администраций обязаны пользоваться в своей профессиональной деятельности исключительно государственным языком. Такое распоряжение 10-го числа издал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Пробуждение духа

Подписанный губернатором документ состоит из 4-х пунктов. Первый обязывает работников ДонОВГа при исполнении служебных обязанностей говорить только на украинском языке. Второй вменяет в обязанность председателям райгосадминистраций организовать использование государственного языка их подчиненными. Третий адресован мэрам – с той же установкой, но в формате рекомендации. Четвертым пунктом Павел Жебривский оставляет за собой право контролировать исполнение норматива.

Комментируя данную тему, глава областной ВГА указал на то, что знание государственного языка – одно из обязательных условий поступления на государственную службу. Для тех, чьи знания в этой сфере недостаточны, в 2016 году при ДонОВГА дважды организовывались профильные курсы. По убеждению Жебривского, повсеместное внедрение украинского языка в работе государственных учреждений будет способствовать побуждению украинского духа на Донбассе.

При этом губернатор подчеркнул, что на бытовом уровне языковая политика облгосадминистрации остается неизменной, то есть требовать от рядовых граждан владения и использования украинского языка никто не будет.

Кого это коснется

Необходимо отметить, что изданное 10 января распоряжение имеет прямое действие лишь в отношении сотрудников областной и районных администраций (в Славянской РГА, к примеру, соответствующий документ был подписан и.о. председателя также 10.01.2017 г.) Поскольку местные органы самоуправления в прямой подчиненности губернатора не пребывают, городским властям Жебривский может лишь рекомендовать перейти на украинский язык.

Свое отношение к теме городской голова Славянска Вадим Лях прокомментировал на пресс-конференции, состоявшейся 17 января. По его мнению, насильственное навязывание украинского языка – не самая лучшая политика, поскольку это может привести к обратному эффекту. Поэтому своих подчиненных «крепить» по языковому признаку он не намерен (благо закон позволяет им использовать язык, имеющий статус регионального), хотя губернаторскую рекомендацию перейти на государственный язык до сотрудников горисполкома доведет. Применительно к себе Вадим Лях пообещал использовать при проведении официальных мероприятий только украинский - с поправкой «как умею».

Добавим, что рекомендацию Павла Жебривского организовать при местных органах самоуправления курсы украинского языка руководство Славянска проигнорировало.