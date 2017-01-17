Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке

|17 января 2017
|Просмотров: 79
|
С 1 января 2017 года все госслужащие Донецкой областной и районных администраций обязаны пользоваться в своей профессиональной деятельности исключительно государственным языком. Такое распоряжение 10-го числа издал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
Подписанный губернатором документ состоит из 4-х пунктов. Первый обязывает работников ДонОВГа при исполнении служебных обязанностей говорить только на украинском языке. Второй вменяет в обязанность председателям райгосадминистраций организовать использование государственного языка их подчиненными. Третий адресован мэрам – с той же установкой, но в формате рекомендации. Четвертым пунктом Павел Жебривский оставляет за собой право контролировать исполнение норматива.
Комментируя данную тему, глава областной ВГА указал на то, что знание государственного языка – одно из обязательных условий поступления на государственную службу. Для тех, чьи знания в этой сфере недостаточны, в 2016 году при ДонОВГА дважды организовывались профильные курсы. По убеждению Жебривского, повсеместное внедрение украинского языка в работе государственных учреждений будет способствовать побуждению украинского духа на Донбассе.
При этом губернатор подчеркнул, что на бытовом уровне языковая политика облгосадминистрации остается неизменной, то есть требовать от рядовых граждан владения и использования украинского языка никто не будет.
Необходимо отметить, что изданное 10 января распоряжение имеет прямое действие лишь в отношении сотрудников областной и районных администраций (в Славянской РГА, к примеру, соответствующий документ был подписан и.о. председателя также 10.01.2017 г.) Поскольку местные органы самоуправления в прямой подчиненности губернатора не пребывают, городским властям Жебривский может лишь рекомендовать перейти на украинский язык.
Свое отношение к теме городской голова Славянска Вадим Лях прокомментировал на пресс-конференции, состоявшейся 17 января. По его мнению, насильственное навязывание украинского языка – не самая лучшая политика, поскольку это может привести к обратному эффекту. Поэтому своих подчиненных «крепить» по языковому признаку он не намерен (благо закон позволяет им использовать язык, имеющий статус регионального), хотя губернаторскую рекомендацию перейти на государственный язык до сотрудников горисполкома доведет. Применительно к себе Вадим Лях пообещал использовать при проведении официальных мероприятий только украинский - с поправкой «как умею».
Добавим, что рекомендацию Павла Жебривского организовать при местных органах самоуправления курсы украинского языка руководство Славянска проигнорировало.
— 13 января 2017 —
У сквера «Мечта», созданного славянскими энтузиастами на месте заброшенной посадки между улицами Добровольского и Банковской (Юных Коммунаров), появилась документальная основа для дальнейшего развития.
— 12 января 2017 —
Президент Петр Порошенко, 12 января представил нового губернатора области Максима Степанова, который является сыном главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова. Для этого глава государства лично приехал в Одессу.
— 12 января 2017 —
«Пусть малыш улыбнется» - такую акцию провели к Старому Новому году в ДГПУ. Сотрудники и студенты университета собрали средства для помощи «ничейным» детям, которые находятся в детской городской больнице.
— 12 января 2017 —
В последние годы в Славянске с пугающей периодичностью регистрируется гибель людей от менингококкцемии — чрезвычайно опасного заболевания, которое является одной из форм менингококковой инфекции.
Приветствую, гость! Вход
17 января 2017
Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке
За месяц в Славянске «закрылись» полторы тысячи предпринимателей
13 января 2017
Возможно, самолет реставрируют
Спортплощадки, часовня, пруд: каким может стать сквер «Мечта»
В «воспитательных целях» сын забил до смерти отца
Полиция нашла «закладку» возле блокпоста
Из-за пьяного водителя погибли две девушки
Неля Штепа значится в списках на обмен с «ДНР»
12 января 2017
Президент представил нового губернатора Одесской ОГА Максима Степанова
Будущие педагоги подарили пациентам детской больницы памперсы
Стоимость питания в детских садах пока остается прежней
В Славянском районе - смерть от менингококкцемии
Что изменилось при назначении пособий
11 января 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке»
С 1 января 2017 года все госслужащие Донецкой областной и районных администраций обязаны пользоваться в своей профессиональной деятельности исключительно государственным языком. Такое распоряжение 10-го числа издал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.