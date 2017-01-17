Славянцев приглашают отметить День соборности

|17 января 2017
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В Украине 22 января отмечается День соборности.
По этому случаю в Славянске в пятницу, 20 января, в Центре культуры и окружающей среды состоится торжественное мероприятие и праздничный концерт. Начало в 14:00.
— 17 января 2017 —
С 1 января 2017 года все госслужащие Донецкой областной и районных администраций обязаны пользоваться в своей профессиональной деятельности исключительно государственным языком. Такое распоряжение 10-го числа издал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
— 13 января 2017 —
У сквера «Мечта», созданного славянскими энтузиастами на месте заброшенной посадки между улицами Добровольского и Банковской (Юных Коммунаров), появилась документальная основа для дальнейшего развития.
— 12 января 2017 —
Президент Петр Порошенко, 12 января представил нового губернатора области Максима Степанова, который является сыном главврача городской клинической больницы Славянска Владимира Степанова. Для этого глава государства лично приехал в Одессу.
— 12 января 2017 —
«Пусть малыш улыбнется» - такую акцию провели к Старому Новому году в ДГПУ. Сотрудники и студенты университета собрали средства для помощи «ничейным» детям, которые находятся в детской городской больнице.
Приветствую, гость! Вход
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В Украине 22 января отмечается День соборности.