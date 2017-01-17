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Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Славянцев приглашают отметить День соборности

Антон Скворцов
17 января 2017 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине 22 января отмечается День соборности.

По этому случаю в Славянске в пятницу, 20 января, в Центре культуры и окружающей среды состоится торжественное мероприятие и праздничный концерт. Начало в 14:00.

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Комментарии к статье «Славянцев приглашают отметить День соборности»

В Украине 22 января отмечается День соборности.

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