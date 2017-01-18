Татьяна Хаустова пообещала пресекать давление на судей

Председатель Славянского горрайонного суда обещает защищать своих сотрудников от давления. Такое заявление Татьяна Хаустова сделала в ходе брифинга по итогам работы за 2016 год. Мероприятие проходило 17 января в Славянском горрайонном суде.

Вопросов

не поступало

аншлага на брифинге не наблюдалось — присутствовали 3 журналиста и столько же представителей активной общественности. В начале заседания выяснилось, что вопросов, которые хотелось бы задать руководству суда, никто из приглашенных заранее не заявлял. Возможно, так вышло из-за того, что указанный организаторами срок их подачи календарно совпал с рождественскими выходными.

Как бы там ни было, отсутствие вопросов свело официальную часть мероприятия к озвучиванию показателей, отражающих работу суда. В цифрах это выглядит так: за минувший год в учреждении рассмотрели 651 уголовное производство, 122 из них опротестовано, 27 отменено и 40 подверглись изменениям. В отношении гражданских судопроизводств показатели следующие: рассмотрено 5821 дело, опротестовано 428, отменено 96, изменено 39. Озвучивая эти данные, судья-спикер Наталья Чемодурова подчеркнула, что их следует воспринимать не в абсолютных цифрах, а как динамическую величину, ибо часть судопроизводств перешла в 2017 год.

Довольно большой сегмент мероприятия занял отчет о структуре учреждения, его штатном расписании - со ссылками на регламентирующие деятельность суда законы и нормативные акты. Кроме того, присутствующим сообщили, что в ноябре прошлого года решением собрания Славянского горрайонного суда были утверждены «Правила внутреннего трудового распорядка», «Положение о сборе судей» внесены изменения в «Порядок использования автоматизированной системы документооборота». В пресс-службу суда за 2016 год поступил лишь один запрос – из ООН.

Давление и компетенция

Вторая часть мероприятия прошла в бесплодных попытках диалога между работниками суда и представителями общественности. По сути, этот фрагмент брифинга стал продолжением дискуссии, состоявшейся 16 января в ходе очередного собрания судей.

На этом заседании активисты подали председателю суда несколько заявлений с просьбой дать правовую оценку решениям, принимаемым отдельными судьями. Также общественники требовали разъяснить некоторые аспекты по иску против мэра по созданию общественного совета. Придя на брифинг, активисты поинтересовались дальнейшей судьбой поданных ими заявлений.

Отвечая на этот вопрос, председатель Славянского горрайонного суда Донецкой области Татьяна Хаустова заверила, что документы она тщательно изучила и в отведенный законодательством срок даст на них аргументированные ответы. При этом руководитель отметила, что в сферу ее компетенции входит лишь организация работы суда, вмешательство в работу судей, равно как и квалификация этой работы, ей запрещены. Допуская, что ошибки в принимаемых судьями решениях возможны, она посоветовала несогласным гражданам отстаивать свою позицию в апелляционных инстанциях.

Развивая затронутую тему, председатель суда заявила, что все попытки оказать на суд давление – путем телефонных звонков, устных оскорблений, митингов и массовых акций – она намерена пресекать. Кто именно оказывает такое давление, Татьяна Хаустова не конкретизировала.