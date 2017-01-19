В Славянске разработали долгосрочную программу соцзащиты участников АТО

Сумбурный старт

Начало работы над документом ознаменовалось некоторой организационной неразберихой. Черновой вариант программы по инициативе проживающих в Славянске АТОшников подала на имя мэра депутатская фракция «Самопомощь». Однако при формировании рабочей группы, созданной для доработки черновика, представителей фракции в ее состав не включили. Не получилось у разработчиков поприсутствовать и на первом заседании группы, приглашение поучаствовать в ее работе пришло с опозданием. Данное несоответствие было устранено на втором заседании. На этот раз обсуждение темы было более предметным.

Необходимо добавить, что составление окончательной редакции документа проходило в условиях цейтнота. Чтобы депкорпус утвердил программу на следующей плановой сессии, проект решения необходимо было разместить на сайте городского совета за 20 рабочих дней до ее проведения, т.е. 18 января. После полуторачасового «мозгового штурма» нормы регламента удалось соблюсти – вечером 17-го проект уже был опубликован на портале «Ваш депутат».

Демобилизованные или контрактники

В общей сложности, документ включает 37 позиций, отражающих все формы поддержки целевой категории: финансовую, социальную, психологическую и профессиональную. При этом денежные затраты предусматриваются только в 13 пунктах, остальные будут реализовываться профильными управлениями, службами и отделами в рамках их основной деятельности. В данном случае речь идет о создании реестра участников АТО и членов их семей, интегрировании этой базы в общий реестр льготных категорий, составлении актов об индивидуальных потребностях участников АТО, содействии в их трудоустройстве или временной занятости, проведении для АТОшников и их родственников информационно-консультативных мероприятий, вовлечении их в общественную жизнь города, содействии в увековечивании имен погибших участников антитеррористической операции в топонимических названиях и многом другом.

Дополнительного обсуждения потребовал практически каждый из этих пунктов. К примеру, некоторое время понадобилось участникам заседания, чтобы определиться – кому именно адресуются разрабатываемые мероприятия. Начало дискуссии положила представитель военкомата, напомнившая, что используемый в документе термин «демобилизованный участник АТО» на сегодня уже не актуален. Ведь он применим лишь к тем гражданам, которые попали в ВСУ в результате мобилизации и уволились по окончании установленного командованием срока службы. Поскольку сейчас в вооруженных силах служат только контрактники, обеспечение которых на порядок выше, чем у мобилизованных, перед рабочей группой встал вопрос – кого включать в программу: всех или только наиболее социально незащищенных.

В конечном итоге решили взять за основу официальную статистику, свидетельствующую, что на сегодняшний день в Славянске зарегистрированы 335 участников АТО. Исходя из этого количества, рассчитывали и затраты.

Финансовая нагрузка

Согласно нынешней редакции, общие затраты на реализацию программы в 2017-20 гг. оцениваются в 5,5 млн. грн., из которых 250 тыс. грн. (на захоронение погибших) предполагается получить в виде целевой субвенции из областного бюджета. Остальные деньги – городские. С разбивкой по годам объемы финансирования определены в таком виде: 2017 год – 2,6 млн. грн., 2018– 684 тыс. грн., 2019 – 939,6 тыс. грн. и 2020 – 1 млн. грн. Как показывает опубликованная на сайте схема, наиболее затратными пунктами документа являются обязательства по выплате единоразовой материальной помощи участникам боевых действий и родственникам погибших военнослужащих (в Славянске на данный момент зарегистрированы три таких семьи).

Обсуждение размера этих выплат стало, пожалуй, самым затяжным эпизодом заседания. Согласно первоначальному варианту, в первом случае демобилизованным предлагалось выплачивать по 1 тыс. грн., но, посоветовавшись, члены рабочей группы признали, что с моральной точки зрения эта сумма выглядит, скорее, как унизительная подачка. С учетом этого аспекта размер единоразовой выплаты АТОшникам повысили до 5 тыс. грн. Аналогичным образом пересмотрели и выплату родителям погибших бойцов: в новой редакции сумму увеличили вдвое – с 5 до 10 тыс. грн.

Что касается остальных «программных» денег, то он будут использованы на комплексное медицинское обследование участников АТО (в случае амбулаторного лечения полагаются льготные рецепты на медикаменты), проведение реабилитационных мероприятий, бесплатные оздоровительные путевки и питание в учреждениях образования для детей участников АТО, предоставление 100%-й льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (50 % оплачивает государство), финансовую поддержку общественных организаций, созданных ветеранами или инвалидами АТО, и организацию мероприятий, направленных на чествование участников антитеррористической операции и создание позитивного имиджа военнослужащих.

Не на бумаге, а на практике

Присутствовавшие на заседании участники АТО обратили внимание, что все обсуждаемые пункты нужно оценивать не только с точки зрения бюрократии, но и проецировать их на реальную ситуацию. Так, по словам военных, декларируемые чиновниками пункты на практике оказываются «пшиком»: обслуживать АТОшников вне очереди клерки не торопятся, бесплатно выдавать бланки анкет и заявлений отказываются, преференции участников АТО перед другими клиентами игнорируют. Более того, зачастую военнослужащим приходится сталкиваться с неуважительным отношением, а то и с циничными заявлениями «мы вас туда не посылали», констатируют бойцы. В результате многие воины предпочитают отказываться от гарантированных им льгот.

Можно предположить, что для большинства членов рабочей группы эта информация не стала новостью, однако озвучивших ее АТОшников поспешили заверить, что с работниками всех профильных служб проведут дополнительную воспитательную работу, и негативное явление в бюджетных организациях будет искоренено. Гораздо сложнее, признали чиновники, сделать это в сфере пассажироперевозок, упорядочить которую руководство Славянска пытается уже много лет.