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Фотофакт

Архитектурное наследие

«Родничок» поздравил славянцев с новогодними праздниками

Антон Скворцов
19 января 2017 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Танец ангелочков в исполнении воспитаниц младшей группы образцового ансамбля народного танца «Родничок» никого не оставил равнодушным.
  • Одним из наиболее впечатляющих стал танец, в котором исполнительницы предстали в образах птиц.

Концертный сезон-2017 образцовый ансамбль народного танца «Родничок» начал 15 января. В этот день в актовом зале главного корпуса Донбасского государственного педуниверситета состоялось первое в новом году выступление прославленного коллектива.

Вместе с воспитанницами студии арабского танца «Оазис» и вокального ансамбля «Open art» подопечные Владимира Котова подарили собравшимся замечательное новогоднее представление, в котором праздничные нотки органично соединились с традиционно яркими хореографическими постановками и проникновенными песенными номерами. 

Все, кто не поленился прийти на концерт, получили отличный заряд энергии и массу позитивных эмоций. Малыши-дебютанты умиляли старанием, с которым они делали первые шаги на пути к вершинам танцевального искусства, старшие восхищали мастерством исполнения. Но, независимо от возраста артистов, все они были встречены восторженными аплодисментами благодарных зрителей.

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Комментарии к статье ««Родничок» поздравил славянцев с новогодними праздниками»

Концертный сезон-2017 образцовый ансамбль народного танца «Родничок» начал 15 января. В этот день в актовом зале главного корпуса Донбасского государственного педуниверситета состоялось первое в новом году выступление прославленного коллектива.

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