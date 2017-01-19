«Родничок» поздравил славянцев с новогодними праздниками

Концертный сезон-2017 образцовый ансамбль народного танца «Родничок» начал 15 января. В этот день в актовом зале главного корпуса Донбасского государственного педуниверситета состоялось первое в новом году выступление прославленного коллектива.

Вместе с воспитанницами студии арабского танца «Оазис» и вокального ансамбля «Open art» подопечные Владимира Котова подарили собравшимся замечательное новогоднее представление, в котором праздничные нотки органично соединились с традиционно яркими хореографическими постановками и проникновенными песенными номерами.

Все, кто не поленился прийти на концерт, получили отличный заряд энергии и массу позитивных эмоций. Малыши-дебютанты умиляли старанием, с которым они делали первые шаги на пути к вершинам танцевального искусства, старшие восхищали мастерством исполнения. Но, независимо от возраста артистов, все они были встречены восторженными аплодисментами благодарных зрителей.