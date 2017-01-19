В Славянске стало двумя матерями-героинями больше

|19 января 2017
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Указом президента от 8 декабря 2016 года №548/2016 двум жительницам Славянска было присвоено звание «Мать-героиня».
Ими стали многодетные матери Наталья Пирожкова и Надежда Мартыненко, которые родили и воспитывают, соответственно, пятерых и семерых детей (на фото). Удостоверения и нагрудные знаки новоиспеченным героиням вручил городской голова Вадим Лях на аппаратном совещании 17 января.
Добавим, что теперь в Славянске данный статус имеют 55 многодетных матерей. С ходатайством о присвоении звания матери-героини выступает городской совет.
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Указом президента от 8 декабря 2016 года №548/2016 двум жительницам Славянска было присвоено звание «Мать-героиня».