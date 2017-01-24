День соборности в Славянске: концерт и факельное шествие

Бюджетный календарь

Разбросанность эпизодов празднования объясняется многолетней традицией бюджетной сферы совмещать официальное мероприятие с графиком рабочей недели. В этом году общегородское торжественное собрание, приуроченное к 98-й годовщине украинской соборности, состоялось в пятницу, 20 января. Посвященный празднику концерт местных творческих коллективов проходил в Доме культуры и окружающей среды. В фойе здания работала выставка изделий художественного творчества, а для детей походил флешмоб «Что я желаю Украине?»

Нужно отметить, что непосредственно в день праздника, 22 января, представители городского руководства тоже отметились в мини-акции. Около 10:30 к скверу имени Шевченко подъехали машины, на которых прибыли несколько депутатов горсовета и немногочисленная делегация чиновников, возглавляемая заместителем мэра Юрием Подлесным. Чествование в этом случае ограничилось возложением цветов к памятнику Кобзаря.

Комбинированная колонна

В отличие от бюджетников, общественные активисты запланировали мероприятия именно на 22 января. В полдень стартовал патриотический автопробег по маршруту Славянск-Краматорск-Славянск. В 15:00 на Соборной площади состоялось еженедельное вече, а в 17:00 отсюда стартовало факельное шествие. Последний эпизод вышел самым массовым, зрелищным и противоречивым.

Поучаствовать в заявленном накануне факельном шествии на центральной площади Славянска собрались более сотни человек. Обратило на себя внимание обилие незнакомых лиц и людей в военной форме. Как выяснилось, к славянцам присоединились активисты из других городов Донецкой области, а также представители гражданского корпуса «Азов». Место в начале колонны заняли мужчины, растянувшие транспарант со словами «Рух опору». Что означает это название, никто четко разъяснить не смог.

Общественность и соборность

На этот раз маршрут движения был изменен. Перед тем, как двинуться по улице Шевченко к его памятнику, демонстранты совершили круг по городу. Выдвинувшись с площади, они прошли по улицам Центральной (Карла Маркса), Шелковичной (Искры) и Университетской (Ленина).

Озвучивалось шествие разнопланово: помимо традиционных «кричалок», активисты пели гимн и песню «Воины света». Кроме того, через звукоусиливающую аппаратуру звучал рассказ о сути и значении Дня соборности.

Прибыв к памятнику Шевченко, общественники провели получасовой митинг, на котором много говорилось о необходимости объединять усилия и всем вместе отстаивать территориальную целостность государства - на фронте и в тылу. На практике, увы, все оказалось сложнее.

Уже вечером того же дня в социальных сетях стали появляться посты, в которых активисты из Славянска критиковали организацию шествия. Претензии, в первую очередь, касались того, что приезжие общественники воспользовались городской акцией для собственного пиара. В который раз встал вопрос о том, чтобы праздники такого значения проходили только под государственными флагами, без использования партийной атрибутики. Будет ли учтено это пожелание в будущем – узнаем уже 29 января, когда в Славянске состоится факельное шествие в честь героев Крут.