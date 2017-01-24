День соборности в Славянске: концерт и факельное шествие

|24 января 2017
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Мероприятия ко Дню соборности, который Украина отмечает 22 января, в Славянске растянулись на три дня.
Разбросанность эпизодов празднования объясняется многолетней традицией бюджетной сферы совмещать официальное мероприятие с графиком рабочей недели. В этом году общегородское торжественное собрание, приуроченное к 98-й годовщине украинской соборности, состоялось в пятницу, 20 января. Посвященный празднику концерт местных творческих коллективов проходил в Доме культуры и окружающей среды. В фойе здания работала выставка изделий художественного творчества, а для детей походил флешмоб «Что я желаю Украине?»
Нужно отметить, что непосредственно в день праздника, 22 января, представители городского руководства тоже отметились в мини-акции. Около 10:30 к скверу имени Шевченко подъехали машины, на которых прибыли несколько депутатов горсовета и немногочисленная делегация чиновников, возглавляемая заместителем мэра Юрием Подлесным. Чествование в этом случае ограничилось возложением цветов к памятнику Кобзаря.
В отличие от бюджетников, общественные активисты запланировали мероприятия именно на 22 января. В полдень стартовал патриотический автопробег по маршруту Славянск-Краматорск-Славянск. В 15:00 на Соборной площади состоялось еженедельное вече, а в 17:00 отсюда стартовало факельное шествие. Последний эпизод вышел самым массовым, зрелищным и противоречивым.
Поучаствовать в заявленном накануне факельном шествии на центральной площади Славянска собрались более сотни человек. Обратило на себя внимание обилие незнакомых лиц и людей в военной форме. Как выяснилось, к славянцам присоединились активисты из других городов Донецкой области, а также представители гражданского корпуса «Азов». Место в начале колонны заняли мужчины, растянувшие транспарант со словами «Рух опору». Что означает это название, никто четко разъяснить не смог.
На этот раз маршрут движения был изменен. Перед тем, как двинуться по улице Шевченко к его памятнику, демонстранты совершили круг по городу. Выдвинувшись с площади, они прошли по улицам Центральной (Карла Маркса), Шелковичной (Искры) и Университетской (Ленина).
Озвучивалось шествие разнопланово: помимо традиционных «кричалок», активисты пели гимн и песню «Воины света». Кроме того, через звукоусиливающую аппаратуру звучал рассказ о сути и значении Дня соборности.
Прибыв к памятнику Шевченко, общественники провели получасовой митинг, на котором много говорилось о необходимости объединять усилия и всем вместе отстаивать территориальную целостность государства - на фронте и в тылу. На практике, увы, все оказалось сложнее.
Уже вечером того же дня в социальных сетях стали появляться посты, в которых активисты из Славянска критиковали организацию шествия. Претензии, в первую очередь, касались того, что приезжие общественники воспользовались городской акцией для собственного пиара. В который раз встал вопрос о том, чтобы праздники такого значения проходили только под государственными флагами, без использования партийной атрибутики. Будет ли учтено это пожелание в будущем – узнаем уже 29 января, когда в Славянске состоится факельное шествие в честь героев Крут.
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Мероприятия ко Дню соборности, который Украина отмечает 22 января, в Славянске растянулись на три дня.