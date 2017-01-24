На фильтровальной освятили воду

По приглашению руководства КП «Славгорводоканал» водосвятие провел отец Николай, настоятель Александро-Невского кафедрального собора. Он освятил воду, которая проходит очистку в фильтрах и осветлителях и затем подается в водопроводную сеть. Таким образом, жители микрорайонов Артема, Лесного, Железнодорожного и Мирного получили возможность отведать святую воду, не выходя из дома.

«Надеюсь, что Божье благословение пребудет и в дальнейшем на станции, чтобы наши горожане всегда пили чистую, хорошую воду, чтобы Бог содействовал во всех наших добрых делах», - отметил священник.