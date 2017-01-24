|24 января 2017
|Просмотров: 62
|
По случаю Крещения в минувший четверг, 19 января, на фильтровальной станции прошел традиционный обряд освящения воды.
По приглашению руководства КП «Славгорводоканал» водосвятие провел отец Николай, настоятель Александро-Невского кафедрального собора. Он освятил воду, которая проходит очистку в фильтрах и осветлителях и затем подается в водопроводную сеть. Таким образом, жители микрорайонов Артема, Лесного, Железнодорожного и Мирного получили возможность отведать святую воду, не выходя из дома.
«Надеюсь, что Божье благословение пребудет и в дальнейшем на станции, чтобы наши горожане всегда пили чистую, хорошую воду, чтобы Бог содействовал во всех наших добрых делах», - отметил священник.
— 24 января 2017 —
Для многих родителей выпускников подготовка ребенка к поступлению в вуз связана с дополнительными расходами.
— 24 января 2017 —
Мероприятия ко Дню соборности, который Украина отмечает 22 января, в Славянске растянулись на три дня.
— 19 января 2017 —
Указом президента от 8 декабря 2016 года №548/2016 двум жительницам Славянска было присвоено звание «Мать-героиня».
— 19 января 2017 —
Концертный сезон-2017 образцовый ансамбль народного танца «Родничок» начал 15 января. В этот день в актовом зале главного корпуса Донбасского государственного педуниверситета состоялось первое в новом году выступление прославленного коллектива.
Приветствую, гость! Вход
24 января 2017
Об успешном прохождении ВНО нужно задуматься гораздо раньше 11-го класса
На фильтровальной освятили воду
Инвестиционные риски на рынке Форекс
День соборности в Славянске: концерт и факельное шествие
Капремонт фильтровальной закончен, но новый потенциал еще не используется
20 января 2017
Мэрия купит квартиры семьям, потерявшим жилье. Правда, не всем
Славянск провел торги на ремонт двух общежитий
Краматорские малолетние беглецы успели добраться до Андреевки
19 января 2017
«Плата за дождь» позволит избежать повышения тарифов
В Славянске стало двумя матерями-героинями больше
«Родничок» поздравил славянцев с новогодними праздниками
В Буче и Харькове мэр Славянска изучал парковое хозяйство
Киевские и львовские студенты показали славянцам вертеп
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На фильтровальной освятили воду»
По случаю Крещения в минувший четверг, 19 января, на фильтровальной станции прошел традиционный обряд освящения воды.