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На фильтровальной освятили воду

Антон Скворцов
24 января 2017 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Отец Николай освящает воду в резервуарах, из которых она подается в водопроводную сеть. Фото - Антон Скворцов.

По случаю Крещения в минувший четверг, 19 января, на фильтровальной станции прошел традиционный обряд освящения воды. 

По приглашению руководства КП «Славгорводоканал» водосвятие провел отец Николай, настоятель Александро-Невского кафедрального собора. Он освятил воду, которая проходит очистку в фильтрах и осветлителях и затем подается в водопроводную сеть. Таким образом, жители микрорайонов Артема, Лесного, Железнодорожного и Мирного получили возможность отведать святую воду, не выходя из дома. 

«Надеюсь, что Божье благословение пребудет и в дальнейшем на станции, чтобы наши горожане всегда пили чистую, хорошую воду, чтобы Бог содействовал во всех наших добрых делах», - отметил священник.

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Комментарии к статье «На фильтровальной освятили воду»

По случаю Крещения в минувший четверг, 19 января, на фильтровальной станции прошел традиционный обряд освящения воды. 

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