Владимир Котов - заслуженный работник культуры Украины

|24 января 2017
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Художественный руководитель славянского образцового ансамбля народного танца «Родничок» Владимир Котов стал заслуженным работником культуры Украины.
Почетное звание Владимиру Григорьевичу присвоено Указом президента Украины №10/2017 по случаю Дня соборности за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украинского государства, консолидацию украинского общества и многолетний добросовестный труд.
Владимир Котов выражает глубокую признательность всем, благодаря кому получение высокого звания стало возможным: своим воспитанникам, мастерством которых «Родничок» завоевывает первые места в Украине и за рубежом, а также их родителям, руководству города и, в частности, отделу культуры, а также ректору ДГПУ Светлане Омельченко, которая предоставляет «Родничку» помещения университета для занятий и отчетных концертов.
Звание почетного работника культуры стало для руководителя «Родничка» первым титулом такого уровня. Кроме этого, Владимир Котов является лауреатом многих отечественных и зарубежных фестивалей и конкурсов, единственным в Славянске членом союза балетмейстеров Украины.
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Художественный руководитель славянского образцового ансамбля народного танца «Родничок» Владимир Котов стал заслуженным работником культуры Украины.