Мэр против факельных шествий: борьба объявлена

Городской голова Вадим Лях намерен запретить в Славянске факельные шествия. Такое заявление мэр сделал во вторник, 24 января. Свою позицию он разъяснил на специально собранной пресс-конференции.

Оказалось, что последней каплей стало факельное шествие, организованное активистами ко Дню соборности. Признавая зрелищность этой акции, Вадим Лях указал на ее смысловую подоплеку. В частности, речь шла о звучавших на мероприятии угрозах в его адрес и о призывах к силовым действиям. Свидетелями этого, по словам мэра, были работники исполкома, которых организаторы шествия пригласили принять в нем участие.

Выразив удивление по поводу отсутствия реакции на происходящее правоохранительных органов, городской голова сообщил, что написал письма в прокуратуру, областной главк МВД и СБУ. Кроме того, Вадим Лях намерен подать в суд на организаторов акции и на ее отдельных участников, озвучивавших наиболее радикальные лозунги. Их личности, по словам мэра, сейчас устанавливаются.

Комментируя тему, городской голова также подчеркнул, что воскресное поведение демонстрантов противоречит духу Дня соборности и катализирует раскол общества. К тому же, использование открытого огня, по мнению мэра, представляет опасность для горожан. Суммируя все аргументы, Вадим Лях принял решение обратиться к депутатам с предложением запретить использование факелов на уличных шествиях в черте города. Более подходящей локацией для таких акций он считает гору Карачун.

Отметим, что 29 января одна из городских партийных организаций Славянска планировала провести факельное шествие. На вопрос, намерен ли он согласовывать это мероприятие, мэр ответил отрицательно. При этом градоначальник сказал, что отдает себе отчет в том, что сделанное им заявление вызовет очередную волну критики со стороны радикально настроенной общественности.

Добавим, что предложенный мэром метод - тоже не панацея. К примеру, наличие факелов - не обязательный признак провокационного поведения, озвучивать лозунги можно и без «открытого огня». Следуя данной логике, нужно запрещать в черте города вообще все акции, но это противозаконно. Можно предположить, что в ближайшие дни конфликт приобретет широкий резонанс.