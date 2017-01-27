Инвестиционный проект «Жилье для переселенцев» снова под угрозой срыва

|27 января 2017
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На текущей неделе состоялись два брифинга, посвященные тендеру на определение подрядной организации, которая будет реконструировать общежития на улицах Светлодарской и Вокзальной. Изучение заявленных предложений продолжается.
Напомним, что грантовое соглашение по проекту «Жилье для переселенцев» было подписано между Европейской комиссией и Славянским городским советом в начале апреля 2015 года - сразу после того, как город выиграл конкурс по инвестиционной программе ЕС «Поддержка громад, пострадавших от конфликта в Украине». К середине июня в городе был сформирован офис проекта, рабочая группа по его реализации и тендерный комитет по проведению конкурсных торгов. Первый тендер на разработку проектно-сметной документации был объявлен 16 июля 2015 года. 25 августа победителем конкурса объявили ЧП «Рестро».
Осенью 2016 года, после того, как технико-экономическое обоснование было разработано и прошло экспертизу, наступил этап определения подрядной организации, которая возьмется выполнять работы. Однако два первых тендера результатов не принесли – указанные в заявке суммы претендентов не привлекли. С учетом этого, пришлось срочно пересматривать расценки и адаптировать их к сегодняшним экономическим условиям. Новый конкурс с актуализированными суммами горсовет объявил за день до наступления нового года – 30 декабря. Граничный срок подачи заявок – до 10.01.2017 – уже минул. Началось изучение документов и отсев недобросовестных претендентов.
Как сообщил журналистам заместитель председателя тендерной комиссии Юрий Подлесный, количество заявившихся на конкурс организаций получилось таким: на реконструкцию общежития по адресу ул. Светлодарская, 28-а, претендуют 5 потенциальных подрядчиков; по общежитию на ул. Вокзальной, 8, заявилось три претендента. Лучшее ценовое предложение по обоим лотам подало ООО «Финансово- строительная компания «Луч», но признать ее победителем помещали несколько факторов, смутивших членов тендерной комиссии.
Во-первых, в пакете поданных документов не указано наличие техники. Во-вторых, штат фирмы состоит всего из 12 сотрудников, и ссылок на субподрядные организации в документах нет. В третьих, СБУ подтвердила, что у данной компании имеются задолженности по налогам и сборам. И, наконец, в четвертых, - закончить работы конкурсант предлагает в июне. Такой график недопустим, поскольку в соглашении с грантодателем указано, что проект должен быть реализован до конца мая 2017 года. В ином случае, как прозвучало, Евросоюз свои деньги отзовет.
Еще одна причина, по которой отказали «Лучу», заключается в том, что накануне объявления результатов по тендеру в Славянске, данная организация выиграла подобный конкурс по Краматорску и уже приступила к работам. Поскольку после этого компания подтверждающих документов в Славянск не подавала, тендерный комитет сделал вывод, что предприятие параллельно участвовало в нескольких торгах - в надежде на то, что «где-то, да выстрелит».
Отклонив предложение ООО «Финансово-строительная компания «Луч», участвующие в отборе победителя чиновники, перешли к изучению предложений других конкурсантов.
По общежитию на ул. Вокзальной следующим идет ООО «Трест «Донбассводстрой», указавшее цену на 1,7 грн. меньше, чем предыдущий участник. Претензии к этому предприятию такие: отсутствие договоров, подтверждающих, что фирма уже выполняла работы такого объема, маленький штат сотрудников и, главное, - требование предоплаты, проектом это не предусмотрено.
По зданию на ул. Светлодарской вторым в списке указано ООО «Стройинвестсервис-15» (г. Киев). Согласно требованиям тендера, данное предприятие предъявило договор, подтверждающий, что в 2015 году оно выполнило работы на 10 млн. грн. Однако ответы на посланные запросы показали, что в финотчете за указанный год прохождения таких средств не отражены. Юрий Подлесный, связавшись с руководителем фирмы, для которой якобы выполнялись работы, выяснил, что предприятие занимается организацией банкетов, строительства домов не заказывало, а печати и штампы предприятия у него недавно украли. В связи с этим, тендерный комитет обратился в СБУ с просьбой «провентилировать» заявившихся на конкурс подрядчиков.
Таким образом, на сегодняшний день количество фирм-претендентов на реконструкцию жилья для переселенцев сократилось: по тендерному лоту на Вокзальной осталось три участника, по объекту на Светлодарской – один. Рассмотрение их заявок продолжится в четверг, 26 января.
На вопрос журналистов о том, есть ли вероятность, что остальные предложения тоже будут отсеяны, Юрий Подлесный сказал, что это вполне возможно. Если такое все же произойдет, то городу придется объявлять новый тендер. Хватит ли в этом случае времени для окончания работ в определенные спонсорами сроки – прогнозировать бессмысленно.
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На текущей неделе состоялись два брифинга, посвященные тендеру на определение подрядной организации, которая будет реконструировать общежития на улицах Светлодарской и Вокзальной. Изучение заявленных предложений продолжается.