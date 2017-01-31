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Фотофакт

Не только когда, но и как

Флешмоб в память о героях Крут

Павел Коротенко
31 января 2017 Просмотров: 117 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В акции памяти героев Крут участвовали около 50 человек: госслужащие, военные, общественность. Фото - Павел Коротенко.

В этом году, демонстрируя похвальное стремление уйти от протокольного формата, славянская власть отметила День памяти героев Крут нестандартно. 27 января, вместо привычного митинга-реквиема, на Соборной площади прошел тематический флешмоб.

Около 14:00 перед центральной клумбой собралось несколько десятков человек: работников исполкома, военнослужащих в/ч 3035 и волонтеров поисковой группы «Плацдарм», одетых в форму армии УНР. Собравшиеся образовали два полукружия, в центре которого организаторы выложили из зажженных лампадок герб Украины. Мероприятие также оформили флагами - Украины и города Славянска. 

Отсутствие долгих пафосных речей, на наш взгляд, событие ничуть не испортило. Краткий исторический экскурс в 1918 год, слова благодарности погибшим под Крутами патриотам, несколько поэтических строк и проекция к сегодняшним реалиям - этого оказалось достаточно, чтобы передать содержание и значение памятной даты. Поскольку флешмоб как вид публичной акции предполагает синхронное выполнение какого-либо действия, участники мероприятия совместно исполнили гимн Украины. 

От редакции: 29 января 1918 г. вблизи станции Круты около 500 студентов и гимназистов, членов юношеских патриотических формирований вступили в бой с наступающими на Киев 6-тысячными отрядами Красной гвардии. Практически все юные герои погибли. 27 студентов, попавших в плен к большевикам, после ночи пыток расстреляли. Их останки сейчас захоронены на Аскольдовой могиле.

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В этом году, демонстрируя похвальное стремление уйти от протокольного формата, славянская власть отметила День памяти героев Крут нестандартно. 27 января, вместо привычного митинга-реквиема, на Соборной площади прошел тематический флешмоб.

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