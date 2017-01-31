|31 января 2017
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В этом году, демонстрируя похвальное стремление уйти от протокольного формата, славянская власть отметила День памяти героев Крут нестандартно. 27 января, вместо привычного митинга-реквиема, на Соборной площади прошел тематический флешмоб.
Около 14:00 перед центральной клумбой собралось несколько десятков человек: работников исполкома, военнослужащих в/ч 3035 и волонтеров поисковой группы «Плацдарм», одетых в форму армии УНР. Собравшиеся образовали два полукружия, в центре которого организаторы выложили из зажженных лампадок герб Украины. Мероприятие также оформили флагами - Украины и города Славянска.
Отсутствие долгих пафосных речей, на наш взгляд, событие ничуть не испортило. Краткий исторический экскурс в 1918 год, слова благодарности погибшим под Крутами патриотам, несколько поэтических строк и проекция к сегодняшним реалиям - этого оказалось достаточно, чтобы передать содержание и значение памятной даты. Поскольку флешмоб как вид публичной акции предполагает синхронное выполнение какого-либо действия, участники мероприятия совместно исполнили гимн Украины.
От редакции: 29 января 1918 г. вблизи станции Круты около 500 студентов и гимназистов, членов юношеских патриотических формирований вступили в бой с наступающими на Киев 6-тысячными отрядами Красной гвардии. Практически все юные герои погибли. 27 студентов, попавших в плен к большевикам, после ночи пыток расстреляли. Их останки сейчас захоронены на Аскольдовой могиле.
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• «Донецкоблэнерго» открыл для славянцев «Личный кабинет»
• В понедельник в Славянске полдня стояли троллейбусы
• В Славянске побывал замминистра молодежи и спорта
• Флешмоб в память о героях Крут
• Факельное шествие в Славянске: суд, взрыв, митинг
29 января 2017
• Достижения Костюк, Федерера и младшей-Уильямс на кортах Мельбурна
• Юношеская сборная ООШ №4 стала победителем соревнований по волейболу
27 января 2017
• Кто будет платить «за дождь»
• Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году
• Инвестиционный проект «Жилье для переселенцев» снова под угрозой срыва
26 января 2017
• Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется
• Платформа инициатив «Теплица» ищет помещение для долгосрочной аренды
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В этом году, демонстрируя похвальное стремление уйти от протокольного формата, славянская власть отметила День памяти героев Крут нестандартно. 27 января, вместо привычного митинга-реквиема, на Соборной площади прошел тематический флешмоб.