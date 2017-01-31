В Славянске выявлены шесть случаев туберкулеза

За прошедшую неделю у жителей города зарегистрированы шесть случаев туберкулеза органов дыхания, рассказала заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова. При этом половина случаев — запущенные, отметила она.

В связи с этим она призвала руководителей предприятий своевременно направлять своих работников на периодические медосмотры, а жителей города - не забывать о необходимости флюорографического обследования. Поскольку человек с не вовремя выявленным туберкулезом, как правило, является источником заражения для окружающих.