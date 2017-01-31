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Фотофакт

Не только когда, но и как

В Славянске выявлены шесть случаев туберкулеза

Антон Скворцов
31 января 2017 Просмотров: 105 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За прошедшую неделю у жителей города зарегистрированы шесть случаев туберкулеза органов дыхания, рассказала заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова. При этом половина случаев — запущенные, отметила она.

В связи с этим она призвала руководителей предприятий своевременно направлять своих работников на периодические медосмотры, а жителей города - не забывать о необходимости флюорографического обследования. Поскольку человек с не вовремя выявленным туберкулезом, как правило, является источником заражения для окружающих.

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Комментарии к статье «В Славянске выявлены шесть случаев туберкулеза»

За прошедшую неделю у жителей города зарегистрированы шесть случаев туберкулеза органов дыхания, рассказала заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова. При этом половина случаев — запущенные, отметила она.

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