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Не только когда, но и как

«Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая

Павел Коротенко
1 февраля 2017 Просмотров: 127 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Обострившееся на пошлой неделе противостояние городского руководства и оппонирующей ему общественности подогрело внимание СМИ и к другому эпизоду из этой темы. 31 января состоялось рассмотрение иска, поданного ГОО "Слов'янська січ" против депутатского корпуса.

В своем заявлении активисты требуют признать незаконным решение Славянского горсовета от 29.07.2016 г. о событиях, имевших место 9 мая того же года в центральном парке. В тексте решения произошедшее формулируется как "провокационные действия, совершенные группой радикально настроенных лиц в отношении ветеранов Второй мировой войны, женщин, детей, людей пожилого возраста, депутатов Верховной Рады Украины и Славянского городского совета и граждан города".

Активисты, со своей стороны, считают, что решение неаргументировано, ибо базируется не на экспертных заключениях, а на петиции, поданной депутатом Рудич. Кроме того, по мнению истцов, принимался документ с нарушением регламента. Изложение событий они называют искаженным, а обвинения в радикализме оскорбительными. Около 2 месяцев назад "Слов'янська січ" обратилась в суд.

Назначенное на минувший вторник судебное заседание так и не состоялось, его перенесли на 27 февраля. Общественники усмотрели в этом тенденцию к затягиванию процесса. Комментариев ответчика не прозвучало, так как его представители в суд не пришли.

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Комментарии к статье ««Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая»

Обострившееся на пошлой неделе противостояние городского руководства и оппонирующей ему общественности подогрело внимание СМИ и к другому эпизоду из этой темы. 31 января состоялось рассмотрение иска, поданного ГОО "Слов'янська січ" против депутатского корпуса.

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