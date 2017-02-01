|1 февраля 2017
|Просмотров: 127
|
Обострившееся на пошлой неделе противостояние городского руководства и оппонирующей ему общественности подогрело внимание СМИ и к другому эпизоду из этой темы. 31 января состоялось рассмотрение иска, поданного ГОО "Слов'янська січ" против депутатского корпуса.
В своем заявлении активисты требуют признать незаконным решение Славянского горсовета от 29.07.2016 г. о событиях, имевших место 9 мая того же года в центральном парке. В тексте решения произошедшее формулируется как "провокационные действия, совершенные группой радикально настроенных лиц в отношении ветеранов Второй мировой войны, женщин, детей, людей пожилого возраста, депутатов Верховной Рады Украины и Славянского городского совета и граждан города".
Активисты, со своей стороны, считают, что решение неаргументировано, ибо базируется не на экспертных заключениях, а на петиции, поданной депутатом Рудич. Кроме того, по мнению истцов, принимался документ с нарушением регламента. Изложение событий они называют искаженным, а обвинения в радикализме оскорбительными. Около 2 месяцев назад "Слов'янська січ" обратилась в суд.
Назначенное на минувший вторник судебное заседание так и не состоялось, его перенесли на 27 февраля. Общественники усмотрели в этом тенденцию к затягиванию процесса. Комментариев ответчика не прозвучало, так как его представители в суд не пришли.
1 февраля 2017
• В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
• Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока
• Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев
• Карантин из-за чумы свиней продолжается
• Как получить субсидию на твердое топливо
• В центре Славянска открылся временный пункт обогрева
• Выбор унитаза по важным критериям
• Школьница повесилась возле могилы матери
• Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду
• «Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая
31 января 2017
• Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата
• «Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе
• История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями
• Юлия Джима завоевала полный комплект наград
• В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд
— 1 февраля 2017 —
В Святогорск прибыли 77 человек, эвакуированных из Авдеевки, где на протяжении нескольких дней не утихают обстрелы и выведены из строя коммуникации. Как рассказал городской голова Славянска Вадим Лях, всего ожидается прибытие 175 человек. В основном, это семьи с детьми. Всех их размещают в детском оздоровительном центре «Перлина Донеччини».
— 1 февраля 2017 —
Тендерный комитет Славянска отклонил все предложения, заявленные подрядчиками на ремонт общежитий для переселенцев. Об этом стало известно 27 января.
— 1 февраля 2017 —
В апреле минувшего года городской голова Вадим Лях впервые заявил о том, что в связи со значительным количеством вынужденных переселенцев для их приема управлению соцзащиты имеет смысл выделить отдельное помещение. И назвал адрес – улица Торская (Коммунаров), 4, первый этаж – там, где когда-то находился районный суд.
— 1 февраля 2017 —
С наступлением устойчивых морозов в Славянске начал действовать пункт обогрева, развернутый местным подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при содействии городских властей. Вместительная брезентовая палатка привычно разместилась
за зданием центрального универсама.
Приветствую, гость! Вход
1 февраля 2017
• В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки
• Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока
• Когда в Славянске откроется новый отдел для переселенцев
• Карантин из-за чумы свиней продолжается
• Как получить субсидию на твердое топливо
• В центре Славянска открылся временный пункт обогрева
• Выбор унитаза по важным критериям
• Школьница повесилась возле могилы матери
• Казнить нельзя помиловать: дело Нели Штепы передадут другому суду
• «Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая
31 января 2017
• Команда «ДГПУ» выступит в финальной части чемпионата
• «Серебро» Владимира Прыткова на турнире по греко-римской борьбе
• История «Шахтера» на 528 страницах с 1000 фотографиями
• Юлия Джима завоевала полный комплект наград
• В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Слов'янська січ» требует отменить решение горсовета по событиям 9 мая»
Обострившееся на пошлой неделе противостояние городского руководства и оппонирующей ему общественности подогрело внимание СМИ и к другому эпизоду из этой темы. 31 января состоялось рассмотрение иска, поданного ГОО "Слов'янська січ" против депутатского корпуса.