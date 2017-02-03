Стипендиатами горсовета стали 28 славянских спортсменов

В среду, 1 февраля, городской голова Вадим Лях вручил сертификаты на получение стипендии Славянского городского совета выдающимся спортсменам города - чемпионам мира, Европы и Украины, призерам международных и областных соревнований.

Стипендий были удостоены 28 человек: 16 за достижения в олимпийских, восьмеро в неолимпийских, и четверо — в паралимпийских видах спорта. Начиная с этого года, размер стипендий вырос примерно в десять раз и составил от 400 до 1600 гривен.

«Своими высокими достижениями вы не только прославляете наш город, но и подаете пример сверстникам», - отметил мэр.

Начальник отдела по делам физкультуры и спорта Александр Мищенко рассказал, что повышение стипендий стало возможным благодаря совместной работе исполнительных органов и депутатского корпуса, в особенности чемпиона-паралимпийца, Героя Украины Виктора Смирнова.

В свою очередь, Вадим Лях добавил, что в планах городских властей на этот год — улучшение материально-технической базы спортзалов и секций, строительство новых спортплощадок, а также приобретение квартиры для участников паралимпийской сборной при софинансировании из областного бюджета.

«Сегодня есть финансовая возможность решить многие вопросы, которые до этого не удавалось», - подчеркнул он.