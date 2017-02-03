На официальном сайте Славянска появится раздел о коммунальных предприятиях

К рассмотрению на ближайшей сессии подготовлен проект решения об утверждении "Порядка информирования о деятельности коммунальных предприятий Славянского городского совета". Предлагаем читателям познакомиться с перечнем информационных данных, которые должны стать публичными.

Финансы и биографии

Как указывает документ, предметом информирования является "хозяйственная и другая деятельность коммунальных предприятий". То есть после запуска сервиса каждое коммунальное предприятие города будет обязано публиковать следующие сведения: цели работы и устав со всеми прежними редакциями; годовые и квартальные отчеты о финансовой деятельности за последние 3 года, а также результаты аудиторских проверок по этим отчетам; биографию и профессиональную характеристику руководителя (с учетом защиты персональных данных), структуру и порядок формирования его вознаграждения; годовые отчеты руководителя; данные о договорах, в том числе, заключенных с частными структурами; прогноз рисков для нормальной работы предприятия и варианты управления ими.

Следует отметить, что этот перечень скопирован из текста закона Украины № 1405-VIII от 02.06.2016 г., регламентирующего новый порядок управления объектами государственной и коммунальной собственности. К местным уточнениям следует отнести порядок, в соответствии с которым свои данные славянские предприятия будут предоставлять в отдел информационного обеспечения исполкома - в электронном виде и на бумажных носителях. Публиковаться сведения будут на сайте горсовета, где для этого появится новый раздел с подразделами для каждого предприятия.

Институт наблюдательного совета

Более запутанно выглядит другой аспект законодательных изменений, а именно - создание нового органа, наблюдательного совета. Законом установлено, что разработка положения о создании такого совета вменяется в обязанности субъектам управления предприятием (в государственном секторе – Кабмин, в коммунальном – местные советы). Комментировать этот аспект в Славянском исполкоме пока не стали, объяснив, что вопрос только изучается.

Нежелание чиновников «решать с кондачка» вполне понятно, ведь наблюдательному совету делегируются многие управленческие полномочия. Среди них: согласование стратегических и финансовых планов; назначение и увольнение руководителей; определение условий и размера их вознаграждения; инициирование аудиторской проверки и отбор независимого внешнего аудитора, прочее. Нужно отметить, что информация о биографиях и зарплатах членов наблюдательного совета, равно как и отчет о деятельности органа, также подлежит обязательной публикации на сайте.

Самым туманным остается вопрос о том, на каких предприятиях необходимо создавать наблюдательные советы, и кто может быть включен в их состав. Дополнительную путаницу создает термин о «независимых членах совета», что, как можно предположить, предусматривает участие в работе органа представителей общественности. Но как это будет на практике – пока непонятно.

У истоков разработки

Приведенный выше закон гласит, что институт наблюдательных совет вводится для того, чтобы оградить деятельность предприятий от политического влияния. Его задача - обеспечить, эффективную работу предприятия - прозрачную и в интересах граждан. Предполагается, что акционером коммунального предприятия остается местный орган самоуправления, но функции управления будут переданы наблюдательному совету – как независимому управленческому органу.

Дело для города, как и всей страны, безусловно, новое, и ожидать его быстрой реализации на местном уровне было бы излишне оптимистично.

Как нам удалось узнать, в настоящее время только готовится распоряжение городского головы о создании комиссии, которой поручат разработать Положение о формировании наблюдательных советов на коммунальных предприятиях Славянска, а также определить перечень предприятий, на которых такой орган необходим. Не исключено, что этот перечень окажется кратким или даже нулевым - критерии комиссия будет разрабатывать самостоятельно.