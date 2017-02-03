«Капсулы времени» извлекут без торжественных церемоний

|2 февраля 2017
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В 2017 году истекает срок хранения капсул с посланиями «людям будущего», которые полвека назад вмонтировали в стены городских зданий. Когда их будут извлекать и что с ними делать дальше - ответ на этот вопрос попытались найти журналисты «ТВ плюс».
Стоит отметить, что объекты, о которых идет речь, попадают под действие закона о декоммунизации. Последний раз о них упоминалось около года назад на очередном заседании созданной при исполкоме профильной комиссии. Тогда обсуждение закончилось постановкой первичной задачи – уточнить, сколько таких капсул существует в Славянске. За прошедшее время эту работу никто не выполнил, признаются в исполкоме. Поэтому сейчас можно с уверенностью говорить только о двух «посланиях» - в зданиях энергостроительного техникума и Дома культуры и окружающей среды (бывшем ДК железнодорожников).
В горисполкоме, который является балансодержателем здания Дома культуры, четкой схемы и даты изъятия капсулы не назвали, из чего можно сделать вывод, что после массового переименования улиц, темой просто перестали заниматься.
Тем не менее, есть в ней несколько подводных камней. Дело в том, что капсулы с посланиями к потомкам закладывались по партийной «разнарядке» комсомольскими и коммунистическими организациями. На сегодняшний день, как известно, коммунистическая идеология, как и все ее атрибуты, в Украине запрещена, что требует особо взвешенного подхода к вопросу. Ведь нельзя же, в самом деле, приурочить вскрытие капсул к 100-летию октябрьской революции 1917 года.
Председатель комиссии по декоммунизации Юрий Подлесный, комментируя тему, сказал, что доставать послание из стены ДКиОС будут без привлечения публики и каких-либо церемоний. Когда именно – еще не решили. Далее капсулу, скорее всего, передадут в городской краеведческий музей в качестве исторического экспоната.
Более четкое представление о том, что нужно делать с капсулой, мы услышали в Славянском энергостроительном техникуме. По словам директора учреждения Михаила Горозия, об этом вопросе руководство техникума ранее уже задумывалось. Отчасти это было катализировано звонками самых первых выпускников, которые говорили, что им было бы очень интересно прочитать текст вмонтированного в стену послания.
Понимая политическую подоплеку данной темы, коллектив учреждения решил, что лучше всего приурочить извлечение капсулы к 60-летию Славянского энергостроительного техникума, который будет праздноваться в начале осени. После этого объект планируется разместить в музее образовательного учреждения.
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В 2017 году истекает срок хранения капсул с посланиями «людям будущего», которые полвека назад вмонтировали в стены городских зданий. Когда их будут извлекать и что с ними делать дальше - ответ на этот вопрос попытались найти журналисты «ТВ плюс».