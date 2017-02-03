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Фотофакт

Не только когда, но и как

Фотоконкурс «Славянские ставни» пополнил фонды музея сотней снимков

Павел Коротенко
2 февраля 2017 Просмотров: 184 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В рамках проекта «Музей открыт на ремонт» состоялся мини-конкурс на лучшую фотографию. Объектом фотографирования организаторы избрали ставни, сохранившиеся на окнах некоторых домов. Просмотр отснятого материала проходил 31 января.

Конкурсное задание

В соответствии с заданием, жителям Славянска предлагалось запечатлеть на фотографии внешний вид сохранившихся оконных ставней и наличников. Менее чем за неделю набралось почти 100 снимков, большинство из которых сделаны в конце января текущего года. Часть присланных фотографий можно отнести к архивным, поскольку их снимали ранее. Самым колоритным снимком из этой серии организаторы и конкурсанты признали фото 30-летней давности, изображающее двор частного дома в мкр-не Восточный. Также к акции присоединились  фотолюбители Святогорска, опубликовавшие свои работы на интернет-страничке проекта. Поучаствовали в ней в меру своих сил и журналисты «ТВ плюс».

Опираясь на собственный опыт, можем сказать, что поиск объектов съемки оказался делом интересным и даже азартным. Но настоящим откровением стало то, что такой, казалось бы, незначительный элемент архитектуры, как ставни, может многое рассказать о культурных традициях Славянщины. Хотя об этом авторы фотографий узнали лишь на подведении итогов конкурса. 

Закодированный орнамент

Важной частью мероприятия стала занимательная лекция об истории застройки Славянска и архитектурных особенностях того или иного периода. Ее проиллюстрировали редкими снимками и художественными эскизами уже исчезнувших и еще сохранившихся построек (в их первоначальном виде). Рассказчиком выступил старший научный сотрудник Славянского краеведческого музея Анатолий Шамрай.

Отдельное внимание, разумеется, уделили оконным ставням и наличникам. По словам краеведа, их массовое использование началось в конце 19 века, когда возле Богородичного появился завод, выпускающий квадратные стекла. Согласно традиции, «заведовал» ставнями старший мужчина в семье, в его обязанности входили утренние и вечерние манипуляции. После закрытия ставней, кстати, жизнь в доме переключалась в «режим отдыха», в нем запрещалось бегать, шуметь, разжигать огонь и т.д.  

Кроме того, из рассказа научного сотрудника выяснилось, что, помимо утилитарных функций – регулирования температуры и защиты от грабителей, ставни несли и смысловую нагрузку. Вырезанные на них узоры – не просто абстрактные картинки, а символические изображения. Коромысло, круг, ромб, треугольник, фрагменты украинского рушника – по этим элементам можно было получить представление о происхождении и имущественном положении хозяев дома.

Фактологическая база

Как объяснил один из координаторов проекта «Музей открыт на ремонт» Леонид Марущак, каждая из присланных на конкурс фоторабот после соответствующей обработки поступит в фонд городского краеведческого музея. Ведутся переговоры о привлечении к этой работе студентов ДГПУ. В ходе постсессионной практики им предложат заняться размещением собранных фотографий в приложении «GoogleMap», чтобы их могли увидеть интернет-пользователи всего мира.

Предполагается, что в дальнейшем количество снимков будет пополняться - благо, старых строений в Славянске сохранилось еще достаточно много. Собственно говоря, объявленный конкурс, можно считать лишь отправной точкой в процессе сбора материалов, на основании которых современные и будущие краеведы смогут поводить научные изыскания. 

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Комментарии к статье «Фотоконкурс «Славянские ставни» пополнил фонды музея сотней снимков»

В рамках проекта «Музей открыт на ремонт» состоялся мини-конкурс на лучшую фотографию. Объектом фотографирования организаторы избрали ставни, сохранившиеся на окнах некоторых домов. Просмотр отснятого материала проходил 31 января.

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