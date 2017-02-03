МОМ предлагает славянцам гранты на развитие малого бизнеса

В Славянске 27 января стартовала программа Международной организации по миграции (МОМ) и Агентства ООН по вопросам миграции по интеграционной и стабилизационной поддержке переселенцев и местного населения. Подобный проект реализовывается в Славянске второй раз. Однако теперь в нем могут принять участие не только внутренне перемещенные лица, но и жители города.

Чему учит МОМ

Как рассказала руководитель проекта МОМ Светлана Дроботенко, его цель - обеспечить самозанятость людей посредством открытия малого бизнеса.

- Мы объявили грантовый конкурс, на него подали заявки более 500 человек. Из них отобрали 120 участников проекта, - рассказывает Светлана Дроботенко. - Среди них 70% составляют переселенцы, остальные - местные жители территорий, пострадавших от военных действий.

Участников разбили на 4 группы, по 30 человек в каждой. За два дня интенсивных занятий их научат составлять бизнес-проекты для открытия или развития собственного дела. После этого консультанты помогут в написании проекта. Далее последует его защита.

- В случае успешной защиты бизнес-плана участники получат профессиональное оборудование, инструменты или другие активы для развития собственной предпринимательской деятельности. Стоимость гранта может варьироваться от 20 до 52 тыс. грн., - рассказывает руководитель офиса МОМ в Краматорске Владислав Куренной.

Планы и перспективы

Представители МОМ объяснили, что при отборе участников учитывались несколько моментов. Например, в программе не могут быть задействованы члены одной семьи, возраст претендентов не должен превышать 60 лет, они не могут быть госслужащими. А вот наличие собственного малого бизнеса - приветствуется, точно также, как и опыт работы в выбранном направлении.

Нынешний состав участников представляют не только переселенцы и славянцы. Среди них - жители Бахмута, Краматорска, Доброполья, Славянского и Александровского районов.

- Я постоянно мониторю различные сайты с целью поиска грантовых программ, - рассказывает житель Бахмута Сергей Хизоненко. - О данном гранте узнал на сайте МОМ, подал заявку, и меня приняли.

Сергей планирует составить бизнес-проект, чтобы расширить уже имеющуюся у него ферму по выращиванию нутрий. Ранее, признается житель соседнего города. он занимался этим для себя, теперь, благодаря грантовой поддержке хочет поставить дело на коммерческую основу.

Среди участников программы не все определились с будущим направлением работы.

- У меня две идеи, обе касаются раннего развития детей, - признается переселенка из Горловки, ныне жительница Краматорска Анастасия. - Хочу послушать тренинги, поговорить с экспертами, после чего остановлюсь на чем-то конкретном.

О программе девушка узнала в соцсетях, заявку подавала, особо не надеясь на успех, однако ей повезло.

- Не бойтесь регистрироваться, подавать заявки и участвовать. Пробуйте, и у вас обязательно получится, - дают советы участники проекта.

Истории успеха

Бизнес-тренеры в свою очередь вспоминают тех слушателей, которые приняли участие в программе в прошлом году. Среди множества историй успеха акцентируют внимание на Иване Полюшко. В родной Макеевке он работал шахтером. Когда летом 2014 года в городе начались обстрелы, вывез семью сначала в Лиман, потом осел в Славянске. В январе 2015-го он, сам переселенец, в качестве волонтера уже помогал другим беженцам.

Мечта заняться сельским хозяйством была у Ивана давно. Мужчина думал, что выйдя на пенсию, будет держать корову и пару овец. Однако, благодаря гранту МОМ, осуществить задуманное удалось гораздо раньше. На средства, выделенные грантом, была куплена корова и оборудования для дойки. Начало было положено. Сейчас дело у Ивана Полюшко поставлено на более широкую ногу. В его хозяйстве – 6 коров, 16 однолетних бычков, 10 овец. На мини-ферме производят молоко, масло и сыр. Осенью к этому перечню добавилось мясо.

Кроме того, Иван занялся выращиванием овощей, арендовав 12 га земли. Теперь уже он сам готов помогать людям, создавая рабочие места. Уверенность в завтрашнем дне позволила подумать о прибавлении в семействе. Недавно у Ивана Полюшко и его жены родился третий ребенок – девочка.

Светлана Соколова живет в Славянске с зимы 2015 года. Из родной Авдеевки она уехала, когда в квартиру попал снаряд. Просидев несколько дней без света, воды и отопления, семья приняла решение о переезде. Через время родители молодой женщины вернулись домой, она осталась в чужом городе одна с 6-летней дочерью. Парикмахер, косметолог-массажист по профессии, Светлана нашла работу по специальности достаточно быстро. Однако график ее не устраивал, дочь-первоклассница требовала внимания и заботы, и женщина решилась начать собственное дело. Благодаря проекту МОМ она смогла открыть косметологический салон, где также предоставляет услуги массажиста.

Добавим, что набор на следующую грантовую программу МОМ стартует уже в марте. Подать заявку можно на сайте организации или на ее страничке в соцсетях.