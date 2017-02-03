Страхование ОСАГО и калькулятор страхового полиса

|2 февраля 2017
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В дорожно-транспортное происшествие может попасть каждый водитель. В Украине предусмотрен обязательный вид страхования ОСАГО, предназначенный для владельцев автотранспортных средств.
Его основным назначением является страховая защита имущества и здоровья граждан, которые пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий. Важно знать, что согласно действующему в стране закону, эксплуатация транспортных средств на территории Украины при отсутствии страхового полиса запрещается и является незаконной.
При формировании стоимости страхового полиса за основу берется годовой платеж (180 грн.), установленный Госфинуслуг. Эта сумма корректируется коэффициентами на величину которых влияет:
Приобрести страховку и узнать Стоимость ОСАГО можно в интернете, рассчитав ее на онлайн калькуляторе. Для этого необходимо зайти на сайт и внести данные в специальные поля, представленные на странице. Через несколько минут вы будете знать стоимость страхового полиса.
Прежде всего, можно получить такие преимущества:
Срок страхования ОСАГО автомобилей, подлежащих прохождению обязательного технического контроля (ОТК), не должен превышать срок очередного ОТК. Важно знать, что от суммы возмещения ущерба потерпевшему по страховому полису всегда отнимается сумма франшизы (от 0 до 1000 грн.).
Наличие страхового полиса обязательно проверяется полицией вместе с техпаспортом на автомобильное средство. Имея страховой полис ОСАГО каждый владелец автотранспортного средства может гарантированно рассчитывать на возмещение ущерба после ДТП.
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В дорожно-транспортное происшествие может попасть каждый водитель. В Украине предусмотрен обязательный вид страхования ОСАГО, предназначенный для владельцев автотранспортных средств.