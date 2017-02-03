Страхование ОСАГО и калькулятор страхового полиса

В дорожно-транспортное происшествие может попасть каждый водитель. В Украине предусмотрен обязательный вид страхования ОСАГО, предназначенный для владельцев автотранспортных средств.

Его основным назначением является страховая защита имущества и здоровья граждан, которые пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий. Важно знать, что согласно действующему в стране закону, эксплуатация транспортных средств на территории Украины при отсутствии страхового полиса запрещается и является незаконной.

Стоимость страхования ОСАГО

При формировании стоимости страхового полиса за основу берется годовой платеж (180 грн.), установленный Госфинуслуг. Эта сумма корректируется коэффициентами на величину которых влияет:

тип транспортного средства;

объем двигателя (легковые автомобили);

грузоподъемность (грузовые автомобили);

количество пассажирских мест (автобусы);

место регистрации транспортного средства;

сфера использования ТС;

водительский стаж лиц, имеющих доступ к управлению ТС;

срок действия полиса.

Приобрести страховку и узнать Стоимость ОСАГО можно в интернете, рассчитав ее на онлайн калькуляторе. Для этого необходимо зайти на сайт и внести данные в специальные поля, представленные на странице. Через несколько минут вы будете знать стоимость страхового полиса.

Какие плюсы имеет страхование ОСАГО от PZU?

Прежде всего, можно получить такие преимущества:

Владелец транспортного средства может рассчитывать на круглосуточную поддержку специалистов. Страховая компания берет на себя хлопоты по вызову Еврокомиссара, сотрудников ГАИ, предоставление услуг эвакуатора, организации медицинской помощи. Специалисты компании оказывают помощь в оформлении европротокола (до 50 000 грн. выплаты убытков без справки ГАИ). Выплаты по европротоколу осуществляются через 24 дня с момента обращения.

Срок страхования ОСАГО автомобилей, подлежащих прохождению обязательного технического контроля (ОТК), не должен превышать срок очередного ОТК. Важно знать, что от суммы возмещения ущерба потерпевшему по страховому полису всегда отнимается сумма франшизы (от 0 до 1000 грн.).

Наличие страхового полиса обязательно проверяется полицией вместе с техпаспортом на автомобильное средство. Имея страховой полис ОСАГО каждый владелец автотранспортного средства может гарантированно рассчитывать на возмещение ущерба после ДТП.