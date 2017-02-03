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Фотофакт

Не только когда, но и как

В Славянске решили строить приют для собак

Антон Скворцов
3 февраля 2017 Просмотров: 118 Нравится: 1 | Не нравится: 0  
Беспризорными животными займется специализированное коммунальное предприятие «Центр обращения с животными». Фото из архива "ТВ плюс".

На заседании исполкома 1 февраля был утвержден проект Программы регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-20 гг. 

Документом предусмотрено создание приюта для бродячих собак в составе специализированного коммунального предприятия «Центр обращения с животными», организация массового отлова и стерилизации четвероногих, создание единой базы таких животных и поиск хозяев для них. 

Данный центр планируется сделать региональным, то есть рассчитанным на все города северной части Донецкой области. Соответственно, финансировать его создание предполагается за счет долевого участия местных и областного бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством. Суммарный объем затрат оценивается в 18,2 миллиона гривен. 

О том, что создание подобного приюта является единственным путем решения проблемы бездомных животных, городской голова Вадим Лях заявлял не раз. Комментируя принятое решение, он сообщил, что горсовет уже обратился в Райгородокский поссовет с просьбой о выделении земельного участка, поскольку гектар территории между Славянском и Краматорском, где планируется разместить приют, принадлежит именно ему.   

Добавим, что теперь Программу должна рассмотреть и утвердить сессия городского совета.

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Комментарии к статье «В Славянске решили строить приют для собак»

На заседании исполкома 1 февраля был утвержден проект Программы регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-20 гг. 

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