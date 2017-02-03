В Славянске решили строить приют для собак

|3 февраля 2017
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На заседании исполкома 1 февраля был утвержден проект Программы регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-20 гг.
Документом предусмотрено создание приюта для бродячих собак в составе специализированного коммунального предприятия «Центр обращения с животными», организация массового отлова и стерилизации четвероногих, создание единой базы таких животных и поиск хозяев для них.
Данный центр планируется сделать региональным, то есть рассчитанным на все города северной части Донецкой области. Соответственно, финансировать его создание предполагается за счет долевого участия местных и областного бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством. Суммарный объем затрат оценивается в 18,2 миллиона гривен.
О том, что создание подобного приюта является единственным путем решения проблемы бездомных животных, городской голова Вадим Лях заявлял не раз. Комментируя принятое решение, он сообщил, что горсовет уже обратился в Райгородокский поссовет с просьбой о выделении земельного участка, поскольку гектар территории между Славянском и Краматорском, где планируется разместить приют, принадлежит именно ему.
Добавим, что теперь Программу должна рассмотреть и утвердить сессия городского совета.
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2 февраля 2017
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• По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон
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• Фотоконкурс «Славянские ставни» пополнил фонды музея сотней снимков
• На официальном сайте Славянска появится раздел о коммунальных предприятиях
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На заседании исполкома 1 февраля был утвержден проект Программы регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-20 гг.