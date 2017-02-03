Славянск и район «поделили» школы Николаевки

Властям Славянска, Славянского района и Николаевки наконец удалось прийти к временному соглашению о том, кто именно будет содержать и кормить школы новой территориальной громады. Для принятия решения потребовалось несколько месяцев.

В январе, на сессии городского совета Николаевской объединенной территориальной громады (ОТГ), было принято решение о передачи государственных субвенций на содержание школ Славянскому району и Славянску. Об этом рассказала мэр Николаевки Елена Цыкунова.

Началась эта история еще в ноябре, когда Славянск ходатайствовал перед районом о том, чтобы они взяли на свой баланс четыре общеобразовательных учебных заведения Николаевки. К тому времени постановлением правительства страны Николаевка была выведена из состава Славянска и передана в подчинение району.

- Было бы логично, чтобы они забрали себе и школы, которые находились в ведении Славянского гороо. Что касается детских садов, то их, как мы считаем, должна была бы финансировать Николаевка из своего бюджета, - объясняет позицию Славянска заместитель городского головы Юрий Подлесный. - Однако никакой реакции не последовало, и решение принято не было.

В декабре в Николаевской ОТГ состоялись местные выборы, и все государственные субвенции она стала получать напрямую из областного бюджета. Однако для того, чтобы управлять учебными заведениями, необходимо гороо, создать его в новоиспеченной громаде еще не успели.

Таким образом, 4 школы и 3 детских сада Николаевки «повисли» на Славянске.

- С 1 января Николаевка не перечисляет нам свои доходы, они остаются в бюджете громады. Территориально она относится к Славянскому району. Субвенции на зарплату педработникам получает Николаевка, а ее школы и сады почему-то должны финансировать мы, - обрисовывает ситуацию Юрий Подлесный. - У нас на это денег нет, в бюджет мы их не закладывали.

В Славянском районе эту проблему видят несколько иначе, и позицию славянских городских властей принимают с некоторым удивлением.

- Разумеется, Николаевская ОТГ не могла создать свой отдел образования за такой короткий период, на это потребуется не менее полугода, - говорит председатель Славянского районного совета Константин Черников. - Поэтому мы заложили в бюджет средства на содержание двух школ, которые вошли в состав ОТГ, но территориально находятся в селах района - Рай-Александровской и Малиновской. Теперь Николаевка передаст нам областную субвенцию, и все войдет в свою колею. Ничего сверхъестественного в этом нет.

Предложение Славянска о том, чтобы район забрал в свое ведение все николаевские школы, руководитель райсовета Славянщины считает неправильным.

- Всех сотрудников системы образования пришлось бы увольнять, а потом принимать на работу заново, но уже в районную структуру, это не имеет смысла. Гораздо проще дать и детям, и педагогам спокойно закончить учебный год. Славянск эти школы знает, он ими занимался многие годы, зачем же все менять, - удивляется Константин Черников.

После того, как николаевская сессия приняла решение о передаче «школьных» субвенций Славянску и району, проблему можно считать закрытой. Однако остается еще один существенный момент - питание учеников.

Поскольку Славянск не закладывал в бюджет средства на школы Николаевки, то и тендер на обеспечение продуктами прошел без учета четырех «чужих» учебных заведений. Теперь детвору в Николаевке кормят «по остаточному принципу» - тем, что осталось из прежних запасов. По словам Юрия Подлесного, не все ученики могут это есть.

Выход был найден и из этой ситуации. Как рассказала Елена Цыкунова, ОТГ проведет закупки по так называемым допороговым суммам, на которые не нужно проводить тендер. Такая сумма составляет 200 тыс. грн. Если закупить на 200 тыс. мясные продукты, на 200 тыс - молочные и т. д., голодными школьники наверняка не останутся.

Стоит отметить, что Славянск согласился заниматься николаевскими школами лишь до конца учебного года. Далее, как объяснил заммэра, учебные заведения станут проблемой ОТГ или района.