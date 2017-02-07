|7 февраля 2017
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В Славянске почтили память воинов АТО, погибших под Авдеевкой. Мероприятие состоялось в воскресенье, 5 февраля, на центральной площади города.
Тематической акции предшествовало еженедельное народное вече Славянска, на котором активисты традиционно обсуждали насущные городские проблемы. В этот раз упор сделали на состоянии тротуаров, которые, по мнению выступающих, в своем нынешнем виде попросту угрожают здоровью граждан. Вместе с тем, участники собрания констатировали, что никто из травмировавшихся жителей города в суд на коммунальные службы так и не подал, все предпочитают молча тратить деньги на лечение. Упоминался в данном контексте и еще один аспект – ругая дороги, многие славянцы винят в проблеме киевские власти. Этой категории горожан отдельно напомнили, что оказание коммунальных услуг жителям города – задача не правительства, а местных органов самоуправления. Хотя и высшие эшелоны власти, заявили участники форума, тоже явно не отвечают требованиям времени.
Затронув эту тему, пришедшие на площадь славянцы протянули нить рассуждений к продолжающейся войне. По их убеждению, ее возникновение стало следствием гражданской пассивности общества, которое позволяет властям игнорировать его потребности и наживаться на его юридической неграмотности. Даже через три года войны пробуждения сознания в социуме, увы, не наблюдается, резюмировали активисты.
Завершающей фазой мероприятия стала акция поминовения воинов АТО, волонтеров и мирных жителей, погибших в результате боевых действий под Авдеевкой и на остальных участках фронта. В память о жертвах российской агрессии общественники зажгли несколько десятков лампадок и два факела. Чтобы придать акции динамики, на площади установили переносной экран, на котором демонстрировались патриотические видеоролики.
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• Славянцы помнят о погибших в АТО
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5 февраля 2017
• Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек
3 февраля 2017
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• В Славянске решили строить приют для собак
2 февраля 2017
• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
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В Славянске почтили память воинов АТО, погибших под Авдеевкой. Мероприятие состоялось в воскресенье, 5 февраля, на центральной площади города.