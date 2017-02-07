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Фотофакт

Не только когда, но и как

Славянцы помнят о погибших в АТО

Павел Коротенко
7 февраля 2017 Просмотров: 98 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По убеждению участников митинга, корни продолжающейся войны уходят глубоко в тыл. Фото - Павел Коротенко.

В Славянске почтили память воинов АТО, погибших под Авдеевкой. Мероприятие состоялось в воскресенье, 5 февраля, на центральной площади города.

Тематической акции предшествовало еженедельное народное вече Славянска, на котором активисты традиционно обсуждали насущные городские проблемы. В этот раз упор сделали на состоянии тротуаров, которые, по мнению выступающих, в своем нынешнем виде попросту угрожают здоровью граждан. Вместе с тем, участники собрания констатировали, что никто из травмировавшихся жителей города в суд на коммунальные службы так и не подал, все предпочитают молча тратить деньги на лечение. Упоминался в данном контексте и еще один аспект – ругая дороги, многие славянцы винят в проблеме киевские власти. Этой категории горожан отдельно напомнили, что оказание коммунальных услуг жителям города – задача не правительства, а местных органов самоуправления. Хотя и высшие эшелоны власти, заявили участники форума, тоже явно не отвечают требованиям времени.

Затронув эту тему, пришедшие на площадь славянцы протянули нить рассуждений к продолжающейся войне. По их убеждению, ее возникновение стало следствием гражданской пассивности общества, которое позволяет властям игнорировать его потребности и наживаться на его юридической неграмотности. Даже через три года войны пробуждения сознания в социуме, увы, не наблюдается, резюмировали активисты. 

Завершающей фазой мероприятия стала акция поминовения воинов АТО, волонтеров и мирных жителей, погибших в результате боевых действий под Авдеевкой и на остальных участках фронта. В память о жертвах российской агрессии общественники зажгли несколько десятков лампадок и два факела. Чтобы придать акции динамики, на площади установили переносной экран, на котором демонстрировались патриотические видеоролики.

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Комментарии к статье «Славянцы помнят о погибших в АТО»

В Славянске почтили память воинов АТО, погибших под Авдеевкой. Мероприятие состоялось в воскресенье, 5 февраля, на центральной площади города.

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