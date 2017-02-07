Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

|7 февраля 2017
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Открытый архитектурный конкурс на лучший проект памятника мирным жителям Славянска и Николаевки, погибшим в результате боевых действий 2014 года, не состоялся. Об этом рассказала начальник отдела культуры Марина Олейник.
По ее словам, срок приема заявок завершился 20 января. В управление культуры и туризма Донецкой ОГА, которое занималось проведением конкурса, поступило два проекта. Между тем, конкурс считается состоявшимся, если на него поступило не меньше трех заявок. При этом материалы предоставленных проектов отвечают условиям, отметила Марина Олейник.
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• Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен
• Проезд в Славянске подорожает на гривню
• Славянцы помнят о погибших в АТО
6 февраля 2017
• Волевая победа «Неукротимых львов»
• Пятый титул Элины Свитолиной
• Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград
• Забить гол на последних секундах и избежать поражения
5 февраля 2017
• Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек
3 февраля 2017
• Славянск и район «поделили» школы Николаевки
• В Славянске решили строить приют для собак
2 февраля 2017
• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
• Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось
• По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон
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Открытый архитектурный конкурс на лучший проект памятника мирным жителям Славянска и Николаевки, погибшим в результате боевых действий 2014 года, не состоялся. Об этом рассказала начальник отдела культуры Марина Олейник.