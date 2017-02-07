 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Не только когда, но и как

Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

Антон Скворцов
7 февраля 2017 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Памятный знак жителям Славянска, Николаевки и Славянского района, погибшим в период боевых действий с апреля по июль 2014 года, находится в центральном парке напротив монумента Славы. Фото из архива "ТВ плюс".

Открытый архитектурный конкурс на лучший проект памятника мирным жителям Славянска и Николаевки, погибшим в результате боевых действий 2014 года, не состоялся. Об этом рассказала начальник отдела культуры Марина Олейник.

По ее словам, срок приема заявок завершился 20 января. В управление культуры и туризма Донецкой ОГА, которое занималось проведением конкурса, поступило два проекта. Между тем, конкурс считается состоявшимся, если на него поступило не меньше трех заявок. При этом материалы предоставленных проектов отвечают условиям, отметила Марина Олейник.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 февраля 2017

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Славянцы помнят о погибших в АТО

6 февраля 2017

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Забить гол на последних секундах и избежать поражения

5 февраля 2017

Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек

3 февраля 2017

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

В Славянске решили строить приют для собак

2 февраля 2017

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

Также в разделе

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

— 7 февраля 2017 —

В пятницу, 10 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится спектакль «Снежная королева», которое презентует николаевский театральный коллектив пластики и пантомимы «Тонкая линия».

Читать далее ⇒

Славянцы помнят о погибших в АТО

— 7 февраля 2017 —

В Славянске почтили память воинов АТО, погибших под Авдеевкой. Мероприятие состоялось в воскресенье, 5 февраля, на центральной площади города.

Читать далее ⇒

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

— 3 февраля 2017 —

Властям Славянска, Славянского района и Николаевки наконец удалось прийти к временному соглашению о том, кто именно будет содержать и кормить школы новой территориальной громады. Для принятия решения потребовалось несколько месяцев.

Читать далее ⇒

В Славянске решили строить приют для собак

— 3 февраля 2017 —

На заседании исполкома 1 февраля был утвержден проект Программы регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-20 гг. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся»

Открытый архитектурный конкурс на лучший проект памятника мирным жителям Славянска и Николаевки, погибшим в результате боевых действий 2014 года, не состоялся. Об этом рассказала начальник отдела культуры Марина Олейник.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

Сотрудник автомастерской три дня обворовывал руководство и клиентов

Школьница повесилась возле могилы матери

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Как получить субсидию на твердое топливо

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Прямое надувательство

Сильные мира сего

Махнули, глядя

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 февраля 2017

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Славянцы помнят о погибших в АТО

6 февраля 2017

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Забить гол на последних секундах и избежать поражения

5 февраля 2017

Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек

3 февраля 2017

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

В Славянске решили строить приют для собак

2 февраля 2017

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top