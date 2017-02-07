Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

Открытый архитектурный конкурс на лучший проект памятника мирным жителям Славянска и Николаевки, погибшим в результате боевых действий 2014 года, не состоялся. Об этом рассказала начальник отдела культуры Марина Олейник.

По ее словам, срок приема заявок завершился 20 января. В управление культуры и туризма Донецкой ОГА, которое занималось проведением конкурса, поступило два проекта. Между тем, конкурс считается состоявшимся, если на него поступило не меньше трех заявок. При этом материалы предоставленных проектов отвечают условиям, отметила Марина Олейник.