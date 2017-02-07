|7 февраля 2017
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В пятницу, 10 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится спектакль «Снежная королева», которое презентует николаевский театральный коллектив пластики и пантомимы «Тонкая линия».
Вход бесплатный. Начало — в 14:00. Видеоролик о спектакле можно найти на сайте vk.com/dk_slavtes.
7 февраля 2017
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Приветствую, гость! Вход
7 февраля 2017
• «Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»
• Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся
• Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах
• Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен
• Проезд в Славянске подорожает на гривню
• Славянцы помнят о погибших в АТО
6 февраля 2017
• Волевая победа «Неукротимых львов»
• Пятый титул Элины Свитолиной
• Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград
• Забить гол на последних секундах и избежать поражения
5 февраля 2017
• Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек
3 февраля 2017
• Славянск и район «поделили» школы Николаевки
• В Славянске решили строить приют для собак
2 февраля 2017
• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
• Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось
• По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон
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В пятницу, 10 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится спектакль «Снежная королева», которое презентует николаевский театральный коллектив пластики и пантомимы «Тонкая линия».