«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

— 3 февраля 2017 —

Властям Славянска, Славянского района и Николаевки наконец удалось прийти к временному соглашению о том, кто именно будет содержать и кормить школы новой территориальной громады. Для принятия решения потребовалось несколько месяцев.

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