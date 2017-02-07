 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Не только когда, но и как

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

Антон Скворцов
7 февраля 2017 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В пятницу, 10 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится спектакль «Снежная королева», которое презентует николаевский театральный коллектив пластики и пантомимы «Тонкая линия».

Вход бесплатный. Начало — в 14:00. Видеоролик о спектакле можно найти на сайте vk.com/dk_slavtes.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 февраля 2017

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Славянцы помнят о погибших в АТО

6 февраля 2017

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Забить гол на последних секундах и избежать поражения

5 февраля 2017

Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек

3 февраля 2017

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

В Славянске решили строить приют для собак

2 февраля 2017

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

Также в разделе

Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

— 7 февраля 2017 —

Открытый архитектурный конкурс на лучший проект памятника мирным жителям Славянска и Николаевки, погибшим в результате боевых действий 2014 года, не состоялся. Об этом рассказала начальник отдела культуры Марина Олейник.

Читать далее ⇒

Славянцы помнят о погибших в АТО

— 7 февраля 2017 —

В Славянске почтили память воинов АТО, погибших под Авдеевкой. Мероприятие состоялось в воскресенье, 5 февраля, на центральной площади города.

Читать далее ⇒

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

— 3 февраля 2017 —

Властям Славянска, Славянского района и Николаевки наконец удалось прийти к временному соглашению о том, кто именно будет содержать и кормить школы новой территориальной громады. Для принятия решения потребовалось несколько месяцев.

Читать далее ⇒

В Славянске решили строить приют для собак

— 3 февраля 2017 —

На заседании исполкома 1 февраля был утвержден проект Программы регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-20 гг. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»»

В пятницу, 10 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится спектакль «Снежная королева», которое презентует николаевский театральный коллектив пластики и пантомимы «Тонкая линия».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

Сотрудник автомастерской три дня обворовывал руководство и клиентов

Школьница повесилась возле могилы матери

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Как получить субсидию на твердое топливо

В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Прямое надувательство

Сильные мира сего

Махнули, глядя

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 февраля 2017

«Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»

Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся

Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах

Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Славянцы помнят о погибших в АТО

6 февраля 2017

Волевая победа «Неукротимых львов»

Пятый титул Элины Свитолиной

Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград

Забить гол на последних секундах и избежать поражения

5 февраля 2017

Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек

3 февраля 2017

Славянск и район «поделили» школы Николаевки

В Славянске решили строить приют для собак

2 февраля 2017

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Залить каток на Васильевской с первого раза не удалось

По принципу «вдруг пригодится» хранил боеприпасы и самогон

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top