|8 февраля 2017
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В прошлом году в Славянский горсовет поступило свыше шести тысяч обращений граждан – наполовину больше, нежели в 2015-м. Большинство – 5,5 тысяч – были направлены в письменном виде, сообщила завсектором по работе с обращениями граждан Марина Куля.
Более половины - 3,3 тысячи, или 54% - обращений были решены в пользу заявителей. «Это хороший показатель. Так, в 2015 году он составлял 39%», - отметила она. На 2,5 тысячи обращений даны разъяснения.
Если в прежние годы жителей города больше всего волновали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, то в последнее время лидерство уверенно держит социальная сфера: на нее приходится 45% обращений. На первом месте – вопросы оформления субсидий и различных социальных выплат. Около полутора тысяч обращений по данному направлению поступили от вынужденных переселенцев.
Из вышестоящих органов власти в городскую администрацию было перенаправлено полторы сотни обращений, из них 101 – из Донецкой облгосадминистрации. Через правительственную «горячую линию» поступило 3 тыс. 635 обращений, областной контактный центр – 99 обращений.
Кроме того, в течение года мэр и его заместители провели 168 личных приемов, на которые обратились 527 человек, и 84 выездных.
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• Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах
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Комментарии к статье «Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты»
В прошлом году в Славянский горсовет поступило свыше шести тысяч обращений граждан – наполовину больше, нежели в 2015-м. Большинство – 5,5 тысяч – были направлены в письменном виде, сообщила завсектором по работе с обращениями граждан Марина Куля.