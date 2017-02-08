Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи

|8 февраля 2017
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На сегодняшний день в Славянске и Святогорске находятся 172 человека, эвакуированных из Авдеевки. 75 среди них - дети. Кроме того, в числе выехавших из зоны активных боевых действий - пять беременных.
Основная масса людей проживает в святогорском детском оздоровительном центре «Перлина Донеччини». Детей, приехавших без родителей, поселили в «Изумрудном городе». Несколько семей разместились в домах, предоставленных волонтерами в Славянске.
По словам начальника городского отдела здравоохранения Елены Джим, всех эвакуированных осмотрели славянские медики, заболевших среди них них. Будущих мамочек уже поставили на учет в женскую консультацию.
С понедельника, 6 февраля, авдеевские школьники приступили к занятиям в школе «Изумрудного города».
С момента эвакуации авдеевцев в Святогорск прибывает гуманитарная помощь со всей Украины и от международных организаций. По словам директора ДОЦ «Перлина Донеччини» Андрея Остроцкого, в основном поступают продукты длительного хранения - крупы, подсолнечное масло, сладости, консервы. Это помогает организовать для постояльцев трехразовое питание.
Обеспечивают для гостей и помощь нематериального характера. Та, на минувших выходных славянская «Лига будущих полицейских» привезла для детворы театрализованный спектакль-сказку «Снежная королева». Представление с удовольствием смотрели и дети, и взрослые.
В Славянске был организован сбор помощи для людей, оставшихся в Авдеевке. По словам начальника отдела культуры Марины Олейник, жители города очень активно откликнулись на призыв властей. Люди приносят в исполком продукты, теплые вещи, обувь, канцтовары, бытовую химию.
- В пятницу, 3 февраля, мы отправили в Авдеевку грузовую «ГАЗель» с гуманитарным грузом, собранным славянцами. В понедельник туда же уехала вторая машина. Но помощь от горожан продолжает прибывать. Поэтому будем отправлять третий грузовик, - рассказала она.
Руководство Славянска благодарит жителей города за проявленное милосердие. Тем более, что «официальный» пункт сбора гуманитарки - далеко не единственный. Помощь собирают и отправляют многочисленные благотворительные организации и волонтеры, поэтому ее полный объем учесть невозможно.
Отметим, что на сегодняшний день в Авдеевке ситуация несколько стабилизировалась. Обстрелы продолжаются, но их интенсивность заметно снизилась. В основном, стреляют из минометного оружия по промзоне и окраинам. Как сообщает губернатор Донецкой области Павел Жебривский, в городе продолжаются ремонтно-восстановительные работы, одновременно работают 7 ремонтных групп, в том числе - прибывших на помощь из других районов Донетчины. За «боевую» неделю Авдеевка получила 198 разрушений. Но ремонтируют не только их, а и те, которые город получил за все время ведения военных действий. По словам Жебривского, таких разрушений - более 600.
На данный момент в городе есть вода, электричество, полностью восстановлено теплоснабжение, работают школы, детские сады и отделения банков.
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На сегодняшний день в Славянске и Святогорске находятся 172 человека, эвакуированных из Авдеевки. 75 среди них - дети. Кроме того, в числе выехавших из зоны активных боевых действий - пять беременных.