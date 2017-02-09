Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных

Хотели, как лучше, не получилось ничего — так, перефразируя крылатую фразу, можно охарактеризовать итог обсуждения проблемы бесприютных четвероногих на заседании постоянной депутатской комиссии 7 февраля.

На совещание, где рассматривался проект Программы регулирования численности бездомных животных на 2017-2020 годы, пришли представительницы зоозащитных организаций — как местных, так и иногородних. К сожалению, конструктивный диалог с городскими властями у них не получился - по большей части, звучали претензии и обвинения.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ГОРОД

С проектом Программы собравшихся ознакомила начальник отдела экологии Лариса Соловей. Она отметила, что документ возник не на пустом месте: прежде был изучен опыт других городов Украины, где есть приюты для животных — как они финансируются и работают.

Главный эколог Славянска рассказала, что Программа включает ряд мероприятий, главной целью которых является снижение численности на территории города бездомных животных (прежде всего, собак). Ключевым моментом является создание специализированного коммунального предприятия. Оно будет выполнять ряд функций: заниматься отловом собак, их стерилизацией и вакцинацией в приюте, созданном в рамках программы. После данных процедур животных предполагается выпускать на волю. Идея в том, что, не имея возможности давать потомство, популяция четвероногих постепенно сойдет на нет.

Предприятие будет осуществлять постоянный мониторинг численности и вести единую электронную базу питомцев — как беспризорных, так и домашних. (Отметим, что создание такой базы предусмотрено действующими Правилами содержания домашних животных. Они были приняты городским советом несколько лет назад, но никаких подвижек в части администрирования поголовья, насколько нам известно, не произошло.)

Еще одной функцией КП должна стать просветительская, а именно - внедрение в сознание общества необходимости гуманного отношения к меньшим братьям, а также поиск хозяев для бездомных дворняжек.

Помимо этого, коммунальное предприятие сможет заниматься и хозрасчетной деятельностью - оказывать платные ветеринарные услуги и т. п.

Ориентировочная сумма, необходимая для реализации намеченных мероприятий, - 18 млн. 260 тысяч гривен. Финансировать Программу предлагается за счет бюджетных средств и других источников. Из областного бюджета планируется привлечь 6,5 млн. «экологических» гривен на строительство приюта, в городском же предусмотреть 10,1 млн. на его содержание.

Лариса Соловей напомнила, что городские власти намерены создать приют в виде регионального центра, куда бы свозились собаки не только из Славянска, но и из других городов северной части Донецкой области (их планируется привлечь к долевому участию в строительстве).

Центр, как уже неоднократно озвучивалось, должен разместиться между Славянском и Краматорском. Райгородокский поссовет, которому принадлежат эти земли, уже дал свое согласие на строительство. Теперь власти Славянска ждут решения губернатора относительно софинансирования проекта.

ЗООЗАЩИТНИЦЫ: ПРИЮТ - «ФАБРИКА СМЕРТИ»

Со стороны зоозащитниц Программа вызвала шквал критики. Наиболее активно выступала руководитель краматорского благотворительного фонда «Друг» Наталья Титомир.

Прежде всего, она поинтересовалась у начальника отдела экологии, почему документ составлялся без учета мнения и опыта зоозащитных организаций. На это Лариса Соловей ответила, что сообщение о разработке Программы было обнародовано на официальном сайте городского совета, и свои предложения в процессе подготовки могли внести все желающие. Но ни одного замечания вплоть до вынесения готового проекта на заседание исполкома 1 февраля не поступило.

Зоозащитницы заявили, что проект Программы в нынешнем виде их не устраивает, поскольку приют будет представлять собой нечто вроде «фабрики смерти». В пример был приведен Харьков — о том, как ведется отлов животных и содержание их в тамошнем центре, они отозвались крайне негативно.

К сожалению, в ходе дальнейшего обсуждения эмоции стали накаляться, общение периодически срывалось на повышенные тона. В итоге председатель комиссии Анатолий Олексюк назвал подготовленный проект «сырым» и решил снять его с повестки дня сессии для дальнейшей проработки.

ПОЗИЦИЯ МЭРА

Позже к дискуссии присоединился городской голова Вадим Лях. Согласно его позиции, конечной целью усилий как городских властей, так и общественных организаций должна стать безопасность горожан. «Для меня важно, чтобы не было собак на улице. Как этого добиться? Вы же не убедите их вести себя культурно, не кусать прохожих. Это вы мне можете сказать, что я живодер и хочу замучить собак. Но с собаками беседовать никто не будет. А претензии обращены ко мне, как городскому голове, в том, что мы не можем обеспечить безопасность в городе», - заявил он.

В свою очередь, Наталья Титомир рассказала, что у них есть альтернативный проект, взятый из опыта других городов, где работа с животными ведется успешно и более гуманными методами. Существенным недостатком предложенной властями Программы она назвала дороговизну — по ее словам, за сумму, в десятки раз меньшую, решить проблему можно гораздо эффективнее.

В свою очередь, Вадим Лях также упомянул о харьковском центре обращения с животными, который он посетил в ходе недавней рабочей поездки. Мэр поделился, что учреждение и результат его работы произвели на него позитивное впечатление — никаких ужасов он там не увидел, а на улицах первой столицы Украины не встретил ни одной собаки. И выразил готовность заключить с центром договор на отлов собак на территории Славянска. По его словам, в Харькове к сотрудничеству в этой сфере уже готовы.

Что предлагают зоозащитники

Руководитель славянского общества защиты животных «Верность» Анна Абрамова не приветствует идею создания коммунального предприятия. По ее словам, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных можно осуществлять и без строительства специального приюта, привлекая к этой работе имеющихся в городе врачей-ветеринаров. Наиболее агрессивных животных предлагается подвергать безболезненной эвтаназии.

Зоозащитницы считают, что основной упор необходимо делать на работе с населением — ведь выброшенные из дома кошки и собаки в значительной мере пополняют армию беспризорных. К тому же, по их мнению, наличие в городе специально созданного приюта станет огромным стимулом к тому, что человек, прежде чем избавиться от питомца, не станет утруждаться раздумьями — дескать, все равно животное с улицы заберут. Судя по опыту КАТП, куда периодически подбрасывают собак, сомнений в этом быть не может.