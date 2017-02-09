Вместо писем в редакцию - петиции на сайте

Программа электронных петиций, пережив всплеск активности, вошла в рабочее русло. Тем не менее, ее обзор отражает заботы, которыми живет город.

Самая свежая петиция появилась на сайте Славянского горсовета 1 февраля. Ее автор просит отменить занятия во вторую смену в ООШ №1. По мнению заявителя, учеба при таком графике не только вредит здоровью подростков, но и лишает их возможности гармонично развиваться, препятствуя занятиям в кружках и секциях.

Отметим, что в ООШ №1 во вторую смену учатся 6-7 классы. Это - не единственная школа города, в которой имеется вторая смена. Ввели ее из-за нехватки учебных помещений в конкретно взятом учреждении образования.

Остается добавить, что на 7 февраля петиция набрала 33 подписи из 250 необходимых. До конца их сбора осталось 84 дня.

Также среди недавних петиций - просьба ввести запрет на ношение балаклав и лыжных масок в общественных местах. По мнению автора, это травмирует психику юных славянцев. Эту петицию, появившуюся 25 января, пока подписали 52 человека.

В тот же день появилась и петиция о запрете факельных шествий (открытого огня) при проведении массовых мероприятий в черте города. По этому поводу успело пройти судебное заседание, оставившее гражданам право носить по улицам факелы. Более того, во время очередного шествия 29 января случилось ЧП - возле городской клинической больницы раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал. Полицейское расследование пока не окончено. Возвращаясь к петиции, добавим, что ее подписали 57 человек.

Наиболее популярной на сегодняшний день является петиция по улучшению работы водоканала. 173 человека, подписавшие ее, согласны с тем, что коммунальное предприятие необходимо подключить к сервису «абонентинфо». Это позволит потребителям самостоятельно контролировать свои платежи. Чтобы петиция попала на рассмотрение, за оставшиеся 35 дней ее должны подписать еще 77 человек.

На втором месте среди лидеров по сбору подписей - просьба разрешить потребителям самостоятельно заполнять платежные квитанции на оплату электроэнергии. Автор обращения считает, что городские власти в одностороннем порядке должны отменить распоряжение РЭСа, который самостоятельно заполняет и приносит счета с «явно завышенными суммами». Судя по подписям, с этим согласны 153 горожанина. Подписать петицию можно еще на протяжении 23 дней.

138 человек поставили свои подписи под петицией, требующей обязать все коммунальные и госпредприятия, будь то больницы, управления ПФ или соцзащиты, ввести запись на прием в электронном или телефонном виде.

Еще 122 человека недовольны ситуацией с игровыми залами, которые, судя по подписанной ими петиции, «до сих пор работают, а куда смотрит полиция - неизвестно». Справедливости ради, стоит добавить, что за 71 день, прошедший с момента появления петиции, в данной сфере произошли большие изменения.

117 голосов набрала петиция. призывающая при выдаче лицензии на работу служб такси обязать их ввести нормы выезда на линию. Гражданам надоело слушать сентенции типа «машин нет», «придется подождать», «машина в этот район не поедет».

Добавим, что набрав необходимые 250 подписей, петиция выносится на рассмотрение профильной службы исполкома. По большому счету, она ничем не отличается от рядового обращения граждан, которое должно быть рассмотрено гораздо быстрее - в установленный законом 10-дневный срок.