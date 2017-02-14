 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Технологии XXI века

В школе №9 карантин

Антон Скворцов
14 февраля 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начиная с понедельника, 13 февраля, в славянской школе №9 (мкр-н Химик) объявлен карантин. Ограничительные мероприятия введены в связи с превышением уровня эпидемического порога.

Как сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский, сколько они продлятся, пока неизвестно: решение об отмене карантина будет приниматься по результатам мониторинга заболеваемости. 

В целом, по информации начальника отдела здравоохранения Елены Джим, заболеваемость населения острыми респираторно-вирусными инфекциями на прошлой неделе выросла.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 февраля 2017

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Приглашаем на концерт

В частном доме взорвался баллон с газом

В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

В школе №9 карантин

Первая школа осталась без воды

Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»

Технологии XXI века

13 февраля 2017

Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

Кадар и Пантич – новички «Динамо»

«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

9 февраля 2017

Вместо писем в редакцию - петиции на сайте

Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных

В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию

«Юность» предлагают взять в коммунальную собственность

Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы

Кто и как получит стипендию в новом году

Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация

Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области

Кровавая разборка на почве ревности

Неле Штепе стало плохо в зале суда

Селенский забор

8 февраля 2017

Чичин - с «серебром», Шульга и Пацура - с «бронзой»

ДЮСШ на Вокзальной открыли после ремонта

Пять лет за любовь к «русскому миру»

В стиле «лихих 90-х»: молодчики в масках ударили жертву молотком

Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи

Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты

В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов

Гуманный птичий общепит

Также в разделе

Приглашаем на концерт

— 14 февраля 2017 —

В пятницу, 17 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится благотворительный концерт народной артистки Украины Нины Матвиенко. Начало в 18:00. Информация по тел. (050) 941-63-46, (050) 565-94-64.

Читать далее ⇒

В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

— 14 февраля 2017 —

Остается нестабильной обстановка с заболеваемостью кишечными инфекциями. По итогам минувшей недели, ее уровень вновь превысил среднестатистический на 82%.

Читать далее ⇒

Вместо писем в редакцию - петиции на сайте

— 9 февраля 2017 —

Программа электронных петиций, пережив всплеск активности, вошла в рабочее русло. Тем не менее, ее обзор отражает заботы, которыми живет город.

Читать далее ⇒

Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных

— 9 февраля 2017 —

Хотели, как лучше, не получилось ничего — так, перефразируя крылатую фразу, можно охарактеризовать итог обсуждения проблемы бесприютных четвероногих на заседании постоянной депутатской комиссии 7 февраля.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В школе №9 карантин»

Начиная с понедельника, 13 февраля, в славянской школе №9 (мкр-н Химик) объявлен карантин. Ограничительные мероприятия введены в связи с превышением уровня эпидемического порога.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Первая школа осталась без воды

Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»

«Юность» предлагают взять в коммунальную собственность

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В частном доме взорвался баллон с газом

Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Кто и как получит стипендию в новом году

Проезд в Славянске подорожает на гривню

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Селенский забор

Прямое надувательство

Сильные мира сего

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

Кадар и Пантич – новички «Динамо»

«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 февраля 2017

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Приглашаем на концерт

В частном доме взорвался баллон с газом

В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

В школе №9 карантин

Первая школа осталась без воды

Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»

Технологии XXI века

13 февраля 2017

Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы

Кадар и Пантич – новички «Динамо»

«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

9 февраля 2017

Вместо писем в редакцию - петиции на сайте

Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных

В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию

«Юность» предлагают взять в коммунальную собственность

Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы

Кто и как получит стипендию в новом году

Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000

Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация

Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области

Кровавая разборка на почве ревности

Неле Штепе стало плохо в зале суда

Селенский забор

8 февраля 2017

Чичин - с «серебром», Шульга и Пацура - с «бронзой»

ДЮСШ на Вокзальной открыли после ремонта

Пять лет за любовь к «русскому миру»

В стиле «лихих 90-х»: молодчики в масках ударили жертву молотком

Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи

Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты

В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов

Гуманный птичий общепит

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top