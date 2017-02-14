В школе №9 карантин

Начиная с понедельника, 13 февраля, в славянской школе №9 (мкр-н Химик) объявлен карантин. Ограничительные мероприятия введены в связи с превышением уровня эпидемического порога.

Как сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский, сколько они продлятся, пока неизвестно: решение об отмене карантина будет приниматься по результатам мониторинга заболеваемости.

В целом, по информации начальника отдела здравоохранения Елены Джим, заболеваемость населения острыми респираторно-вирусными инфекциями на прошлой неделе выросла.