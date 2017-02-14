В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений

Остается нестабильной обстановка с заболеваемостью кишечными инфекциями. По итогам минувшей недели, ее уровень вновь превысил среднестатистический на 82%.

Об этом сообщила заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала Госсанэпидемслужбы Галина Шишова.

«Только за 13 февраля зафиксированы несколько случаев кишечной инфекции и два случая вирусного гепатита», - рассказала она.

В связи с этим санврач призвала горожан обращаться внимание на сроки реализации магазинных продуктов и не употреблять несвежую пищу. «Очень часто приготовят суп, потом кушают его в течение десяти дней. Естественно, отравление», - объяснила она.