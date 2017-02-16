Славянские переселенцы напомнили мэру о себе

|16 февраля 2017
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В день святого Валентина к городскому голове Славянска Вадиму Ляху пришли представители общественной организации «Защита прав и свобод временно перемещенных лиц «Право на жизнь». Большая часть делегации состояла из детей, которые приготовили мэру тематический сувенир.
Городского голову Славянска переселенцы застали в малом зале админздания, где он проводил плановое заседание. Извинившись за вторжение, пришедшие передали Вадиму Ляху коллаж, составленный из маленьких сердечек, на которых дети местных переселенцев написали свои пожелания Славянску. Суть акции заключалась в том, чтобы еще раз напомнить городскому руководству о проблемах, с которыми приходится сталкиваться временно перемещенным гражданам. Помимо этого, переселенцы подтвердили готовность использовать свой интеллектуальный и трудовой потенциал на благо города, который стал для них новым домом.
К чести городского головы, на внеплановый визит общественности он отреагировал корректно. Прервав заседание, принял сувенир и пообещал разместить его в своем кабинете. Самым маленьким участникам акции Вадим Лях подарил сладости. Взрослое представительство мэр заверил в том, что тема ВПЛ остается под его постоянным контролем.
Более широко о проблемах живущих в Славянске переселенцев рассказал по выходу из зала заседаний председатель общественной организации «Право на жизнь» Вадим Демьяненко. Он напомнил журналистам о том, что около двух месяцев назад, с подачи ВПЛ, в городе была сформирована профильная координационная группа, куда вошли представители организаций, оказывающих услуги переселенцам. За прошедшее время группа собиралась дважды, и определенные результаты это дало. В УСЗН, к примеру, для обслуживания ВПЛ была выделена отдельная телефонная линия, а проявления хамства со стороны сотрудников государственных учреждений сократились до единичных случаев.
Вместе с тем, так и не решен вопрос об офисном помещении, где организация «Право на жизнь» могла бы стационарно осуществлять свою деятельность. Направляемые городскому руководству письма с мертвой точки дело так и не сдвинули: летом общественники собирались на лавочках центральной площади, с похолоданием «приютились» на первом этаже центральной библиотеки. Сейчас, в связи с ремонтом данного объекта, организация снова оказалась на улице.
Признавая, что определенные подвижки со стороны городской власти наблюдаются, Вадим Демьяненко, тем не менее, считает, что руководство Славянска могло бы действовать более эффективно для интегрирования новых жителей города в местную громаду.
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• Общественные консультации по ДК им. Ленина: у активистов и власти вновь разногласия
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• Одиннадцатиклассников просят зарегистрироваться на ВНО
• Психологи Донецкой области смогут распределять усилия для оказания помощи
• Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки
• Славянские переселенцы напомнили мэру о себе
15 февраля 2017
• Программа социально-экономического развития Славянска: что планируется в 2017 году
• В Славянске появятся новые футбольные поля, детские и спорт площадки
• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
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• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
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• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
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В день святого Валентина к городскому голове Славянска Вадиму Ляху пришли представители общественной организации «Защита прав и свобод временно перемещенных лиц «Право на жизнь». Большая часть делегации состояла из детей, которые приготовили мэру тематический сувенир.