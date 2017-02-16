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Фотофакт

Технологии XXI века

Славянские переселенцы напомнили мэру о себе

Павел Коротенко
16 февраля 2017 Просмотров: 97 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Мэру Славянска дети-переселенцы подарили коллаж из сердечек.

В день святого Валентина к городскому голове Славянска Вадиму Ляху пришли представители общественной организации «Защита прав и свобод временно перемещенных лиц «Право на жизнь». Большая часть делегации состояла из детей, которые приготовили мэру тематический сувенир.

Сердце в подарок

Городского голову Славянска переселенцы застали в малом зале админздания, где он проводил плановое заседание. Извинившись за вторжение, пришедшие передали Вадиму Ляху коллаж, составленный из маленьких сердечек, на которых  дети местных переселенцев написали свои пожелания Славянску. Суть акции заключалась в том, чтобы еще раз напомнить городскому руководству о проблемах, с которыми приходится сталкиваться временно перемещенным гражданам. Помимо этого, переселенцы подтвердили готовность использовать свой интеллектуальный и трудовой потенциал на благо города, который стал для них новым домом.

К чести городского головы, на внеплановый визит общественности он отреагировал корректно. Прервав заседание, принял сувенир и пообещал разместить его в своем кабинете. Самым маленьким участникам акции Вадим Лях подарил сладости. Взрослое представительство мэр заверил в том, что тема ВПЛ остается под его постоянным контролем.

Подвижки есть, но не во всем

Более широко о проблемах живущих в Славянске переселенцев рассказал по выходу из зала заседаний председатель общественной организации «Право на жизнь» Вадим Демьяненко. Он напомнил журналистам о том, что около двух месяцев назад, с подачи ВПЛ, в городе была сформирована профильная координационная группа, куда вошли представители организаций, оказывающих услуги переселенцам. За прошедшее время группа собиралась дважды, и определенные результаты это дало. В УСЗН, к примеру, для обслуживания ВПЛ была выделена отдельная телефонная линия, а проявления хамства со стороны сотрудников государственных учреждений сократились до единичных случаев.

Вместе с тем, так и не решен вопрос об офисном помещении, где организация «Право на жизнь» могла бы стационарно осуществлять свою деятельность. Направляемые городскому руководству письма с мертвой точки дело так и не сдвинули: летом общественники собирались на лавочках центральной площади, с похолоданием «приютились» на первом этаже центральной библиотеки. Сейчас, в связи с ремонтом данного объекта, организация снова оказалась на улице.

Признавая, что определенные подвижки со стороны городской власти наблюдаются, Вадим Демьяненко, тем не менее, считает, что руководство Славянска могло бы действовать более эффективно для интегрирования новых жителей города в местную громаду.

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Комментарии к статье «Славянские переселенцы напомнили мэру о себе»

В день святого Валентина к городскому голове Славянска Вадиму Ляху пришли представители общественной организации «Защита прав и свобод временно перемещенных лиц «Право на жизнь». Большая часть делегации состояла из детей, которые приготовили мэру тематический сувенир.

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