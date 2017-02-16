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Фотофакт

Технологии XXI века

Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки

Светлана Вьюниченко
16 февраля 2017 Просмотров: 98 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Волна милосердия, всколыхнувшая славянцев во время активизации военных действий в Авдеевке, в очередной раз продемонстрировала лучшие качества жителей города. Но в то же время она послужила напоминанием о том, 
что в мирном сегодня Славянске тоже есть те, кто нуждается в помощи земляков.

История семьи Натальи Бугаевой, к сожалению, почти банальна. С мужем Евгением они воспитывают двух дочерей. Весной 2014 года у них была пока еще лишь одна девочка - полуторагодовалая Софийка. 

- Двумя годами ранее, мы с мужем продали квартиру и купили дом на Селезневке. Я уже была беременная, и мы решили, что ребенку лучше расти в доме, а не в четырех стенах. Кто же мог знать, что с районом мы не угадали, - говорит молодая мама.  

Те, кто после освобождения Славянска бывал на Селезневке, знает, что в поселке, который располагался меж двух огней, практически не осталось ни одного целого дома. Домашнему очагу Бугаевых тоже не повезло. 

Сначала семья с маленьким ребенком пережидала обстрелы в подвале - так делали все соседи. Однажды спрятаться не успели. 

- В начале мая я сажала помидоры на огороде, а муж был с малышкой дома. Потом вокруг начался ад, и я понимала, что до крыльца могу не добежать, - вспоминает Наталья. 

«Ад» не прекращался, и, схватив ребенка и смену одежды для дочки, они пошли пешком к родственникам, которые жили на Восточном - там было гораздо спокойнее. Пересидев в гостях два дня, приняли решение - уезжать. 

- Оказалось, что сделали мы это вовремя. Не прошло и недели, как в наш дом попал снаряд. Он угодил прямо в детскую. Крышу частично снесло, а стены устояли, только оконные рамы повылетали. Внутри не осталось ничего.

Сегодня Наталья говорит об этом почти спокойно. Но сначала долго не могла поверить и смириться - как же так. О случившемся ей сообщили родственники - не сразу, а когда появилась мобильная связь. Молодой хозяйке почему-то больше всего было жалко посаженные помидоры и кур, она даже просила родных съездить и забрать живность. 

В Славянск Бугаевы вернулись год спустя. Сначала пытались устроиться на новом месте, но, когда Наталья поняла, что вновь беременна, со страшной силой потянуло домой. 

- Я наверное, до конца не понимала, что дома у нас больше нет. Издалека казалось, что такого быть не может. Когда приехали, подошли ко двору, а там -  трава выше человеческого роста. Постояли, муж говорит, давай, мол, хоть тропинку к крыльцу протопчем. 

Оценив ущерб, Наталья и Евгений осознали, что самостоятельно восстановить жилье не смогут. К счастью, на тот момент в городе вовсю работали благотворительные фонды. Семья с маленьким ребенком и вторым в перспективе подходила подо все социальные программы. 

- Дом у нас теперь, можно сказать, интернациональный. Крышу перекрывал чешский фонд, окна вставлял люксембургский Красный крест, ремонт в двух комнатах делала «АДРА», стройматериалы давали венгры, - рассказывает молодая мама. 

Теперь они могут вернуться в родные стены. Но в доме нет никакой мебели. 

Сейчас Наталья сидит в декрете с маленькой Вероникой, скоро ей исполнится годик. Работает один муж, жилье приходится снимать. Поскольку они не являются переселенцами, то и пособие на оплату съемного жилья не получают. Поэтому речь о том, чтобы обставить дом самостоятельно, пока даже не идет. 

Возможно, кто-то из славянцев захочет помочь местной семье, как и все мы пережившей войну. Для неравнодушный сообщаем телефон волонтера Ирины Усович: (050) 610-56-77.

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Комментарии к статье «Славянцы, оставшиеся без жилья, нуждаются в помощи, как и жители Авдеевки»

Волна милосердия, всколыхнувшая славянцев во время активизации военных действий в Авдеевке, в очередной раз продемонстрировала лучшие качества жителей города. Но в то же время она послужила напоминанием о том, 
что в мирном сегодня Славянске тоже есть те, кто нуждается в помощи земляков.

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