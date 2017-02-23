Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети

В среду, 22 февраля, состоялась очередная сессия районного совета. Единогласно проголосовав за все предложенные проекты решений, депутаты оживились, лишь когда пришло время рассматривать вопросы, вошедшие в пункт «Разное».

Транспортное сообщение

По просьбе депутатского корпуса и отдельных председателей сельских и поселковых советов, на сессионное заседание приехал представитель профильного департамента Донецкой ОГА Александр Мамонтов. Вопросов к нему накопилось много.

Прежде всего, аудиторию интересовали перспективы обеспечения пассажирским транспортом села Долина (включая с. Краснополье) и села Дмитриевка. В этих населенных пунктах услуги пассажироперевозок в последнее время не оказываются совсем, и жителям приходиться добираться до Славянска или Краматорска на транзитных автобусах, попутками или попросту пешком. Отвечая на претензии, областной чиновник сообщил, что сейчас специалисты облгосадминистрации готовят новый конкурс на обслуживание маршрутов пассажирского транспорта, и озвученные направления в списке также заявлены. В качестве временной меры, по его словам, область договорилась с одним из перевозчиков о том, что до проведения конкурса из Долины возить людей он все-таки будет. Аналогичным образом планируется «закрыть» вопрос по Дмитриевке.

Интересовал депутатов и вопрос формирования тарифов на проезд в пассажирском автотранспорте. По этому поводу Александр Мамонтов разъяснил, что ранее расчет производился облдепартаментом и до 2015 года составлял с пассажира 0,35 грн. за 1 км. Однако более года назад в связи с нормативными изменениями право определять стоимость проезда предоставили предприятиям-перевозчикам - по специально разработанной министерской методике. Поэтому в настоящее время влиять на частников можно лишь через Антимонопольный комитет или Госслужбу по защите прав потребителей. Оба пути, признал чиновник, долговременны и трудоемки.

Напоследок депутатский корпус обратился к представителю области с просьбой при разработке маршрутов и графиков движения автобусов учитывать пожелания органов местного самоуправления. Поскольку, считают депутаты, отсутствие такого согласования лишает транспортную услугу смысла для потенциальных пассажиров.

Напряжение и перерасчет

Вторым респондентом выступил начальник Славянского участка РЭС Виталий Колесник. Адресованные возглавляемому им предприятию вопросы делились на две категории: техническую и платежную. Из выступлений депутатов выяснилось, что у жителей Славянского района за последние годы постоянно возникают претензии по уровню напряжения в электросетях. В отдельных населенных пунктах этот показатель составляет 160-170 В, а в некоторых селах даже меньше. Например, в Былбасовке напряжение в сети колеблется на уровне 120-130 В, о чем имеется соответствующий акт. За минувшие 9 лет, невзирая на кипу писем, отправленных поссоветом в разные инстанции, ситуация не изменилась - бытовая техника у абонентов продолжает гореть. При этом начальнику РЭСа напомнили, что по условиям договора нарушение условий поставки товара (электроэнергии) влечет за собой перерасчет оплаты, взимаемой с потребителей.

Комментируя тему, Виталий Колесник пояснил, что перепады напряжения наблюдаются по всей области. Причиной тому он назвал сложности обслуживания электросети в условиях проведения АТО. Что касается перерасчета, то эту операцию, по словам энергетика, специалисты предприятия обязательно выполнят. Конкретных сроков, правда, не назвал.

Потребовал разъяснения и вопрос несовпадения графиков работы контролеров предприятия и контрольных сроков снятия показаний. Речь идет о том, что с недавних пор для начисления оплаты учитываются показания счетчиков с 1-го числа каждого месяца по 1-е число следующего. В то же время контролеры продолжают собирать показания на день своего прихода (это может быть любой день месяца). Как пояснил Виталий Колесник, в этом случае календарная разница рассчитывается по средней норме. Для уточнения индивидуальных деталей начальник РЭСа рекомендовал абонентам обращаться в кабинет №5 Центра обслуживания клиентов.