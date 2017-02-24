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Фотофакт

Вопрос цены и качества

Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра

Павел Коротенко
24 февраля 2017 Просмотров: 8 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чтобы пройти сверку в Центре обслуживания клиентов Славянского подразделения «Донецкоблэнерго», нужно много времени и терпения. В этом журналисты «ТВ плюс» убедились на собственном опыте.

Официальные каналы

Получив задание редакции - выяснить процедуру сверки - и попытавшись предварительно дозвониться по телефону 3-31-78, мы отправились по адресу ул. Льва Толстого, 14, где располагается интересующий нас офис. Зная о традициях жесткой субординации, свойственной таким учреждениям, в первую очередь, мы заглянули в кабинет начальника структуры - попросить комментарий или назначить время для интервью. Изложить суть дела, однако, не удалось - прямо с порога нас перенаправили к администратору, которая, вникнув, пояснила, что комментировать что-либо прессе никто из сотрудников Центра не имеет полномочий. Никто, включая первого руководителя. Запрашиваемую информацию нам порекомендовали искать на официальном сайте компании.

Изучение данного ресурса заняло около часа; инструкции по прохождению сверки в Славянском ЦОК там не оказалось. В разделе «Контакты» указаны телефоны двух офисов: краматорского и мариупольского. Мы позвонили в ближайший. Ответивший нам сотрудник сказал, что помочь ничем не может, равно как не может указать более компетентного контактера. Официальные каналы оказались закрытыми, оставалось искать путь к информации с другой стороны.

Народная информация

В очереди у 5-го кабинета, где проводится сверка, рассказать о действующей процедуре могут многое. Если опустить оценочные суждения, мы узнали, что для сверки нужно прийти к офису в 5 утра и записаться в однодневный список. Средняя наполняемость списка - 60-70 человек, поэтому свериться успевают не все. Приходится терять еще один день. За какой срок нужно брать с собой платежные квитанции, точно никто не сказал, все сошлись на том, что «чем больше, тем лучше».

Отметим, что с недавних пор энергоснабжающая компания ввела новую форму взаимосвязи с абонентами - интернет-услугу «личный кабинет», зарегистрировавшись в котором, можно отслеживать свой платежный баланс. Но если в силу каких-либо причин возникают несоответствия, то для сверки вам все же придется пройти через 5-й кабинет Славянского ЦОКа. График приема абонетов приведен на фото.

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Комментарии к статье «Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра»

Чтобы пройти сверку в Центре обслуживания клиентов Славянского подразделения «Донецкоблэнерго», нужно много времени и терпения. В этом журналисты «ТВ плюс» убедились на собственном опыте.

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Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто

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