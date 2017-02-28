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Фотофакт

Вопрос цены и качества

Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе

Антон Скворцов
28 февраля 2017 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Председатель правления ПАО «Славянский машиностроительный завод» Павел Придворов знакомит Вадима Ляха с производственным процессом. Фото - Антон Скворцов.

Городской голова Вадим Лях 27 февраля провел рабочую поездку на Славянский машиностроительный завод, который остался в числе немногих работающих предприятий города. Вместе с журналистами он посетил вторую производственную площадку завода, которая занимает здания бывшего «УкрНИИметаллургмаша» на улице Карпинского.

Председатель правления ПАО «СМЗ» Павел Придворов познакомил гостей с работой предприятия, провел экскурсию по производственным цехам и рассказал о последствиях торговой блокады. 

Обанкротившийся научно-исследовательский институт вошел в состав машиностроительного завода в 2008 году в процессе санации. По словам Павла Придворова, на тот момент здесь царила «полнейшая разруха». С тех пор, благодаря финансовым вливаниям, удалось возобновить производственный процесс, заняться модернизацией оборудования и ремонтом помещений. 

Машиностроительный завод занимается производством коксохимического, горно-шахтного, подъемно-транспортного оборудования, а также оборудования для литейного производства. Ранее основным торговым партнером СМЗ была Россия — туда уходило до 70% продукции. В результате событий 2014 года произошло резкое сокращение экспорта. Сейчас на Россию приходится до 30% поставок, около половины продукции покупает Казахстан, остальная часть поставляется на внутренний рынок. 

На Славянском машиностроительном заводе работают 570 человек. После индексации - 15%-ной для рабочих и 10%-ной для инженерно-технических работников - размер средней зарплаты на предприятии вырос до 4200 гривен. 

Традиционно проблемным вопросом остается нехватка квалифицированных кадров. Сейчас предприятию требуются, как минимум, пятьдесят рабочих различных специальностей. Руководство завода приняло решение обучать персонал непосредственно на предприятии, привлекая к сотрудничеству учебные заведения. Помимо этого, применяется опыт наставничества, когда опытные рабочие, которые уже не могут стоять у станка, передают свои знания молодежи. 

Не обошла завод стороной торговая блокада неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Первая «ласточка» - приостановка контракта с Енакиевским металлургическим комбинатом: предприятие временно отказалось от поставки оборудования, 20% которого СМЗ уже изготовил. Дальнейшая судьба трехмиллионного заказа пока остается неясной. Возможно, в будущем контракт придется аннулировать. Продать же оборудование другому покупателю не представляется возможным, поскольку оно изготавливается по индивидуальному заказу. 

Павел Придворов констатирует, что невыполнение контрактов в итоге ведет к разрыву экономических связей и, как следствие, - к хаосу и разрухе. Так, в последнее время на СМЗ наметилась тенденция к образованию задолженности по заработной плате.

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Комментарии к статье «Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе»

Городской голова Вадим Лях 27 февраля провел рабочую поездку на Славянский машиностроительный завод, который остался в числе немногих работающих предприятий города. Вместе с журналистами он посетил вторую производственную площадку завода, которая занимает здания бывшего «УкрНИИметаллургмаша» на улице Карпинского.

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