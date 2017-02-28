Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе

|28 февраля 2017
|Просмотров: 74
|
Городской голова Вадим Лях 27 февраля провел рабочую поездку на Славянский машиностроительный завод, который остался в числе немногих работающих предприятий города. Вместе с журналистами он посетил вторую производственную площадку завода, которая занимает здания бывшего «УкрНИИметаллургмаша» на улице Карпинского.
Председатель правления ПАО «СМЗ» Павел Придворов познакомил гостей с работой предприятия, провел экскурсию по производственным цехам и рассказал о последствиях торговой блокады.
Обанкротившийся научно-исследовательский институт вошел в состав машиностроительного завода в 2008 году в процессе санации. По словам Павла Придворова, на тот момент здесь царила «полнейшая разруха». С тех пор, благодаря финансовым вливаниям, удалось возобновить производственный процесс, заняться модернизацией оборудования и ремонтом помещений.
Машиностроительный завод занимается производством коксохимического, горно-шахтного, подъемно-транспортного оборудования, а также оборудования для литейного производства. Ранее основным торговым партнером СМЗ была Россия — туда уходило до 70% продукции. В результате событий 2014 года произошло резкое сокращение экспорта. Сейчас на Россию приходится до 30% поставок, около половины продукции покупает Казахстан, остальная часть поставляется на внутренний рынок.
На Славянском машиностроительном заводе работают 570 человек. После индексации - 15%-ной для рабочих и 10%-ной для инженерно-технических работников - размер средней зарплаты на предприятии вырос до 4200 гривен.
Традиционно проблемным вопросом остается нехватка квалифицированных кадров. Сейчас предприятию требуются, как минимум, пятьдесят рабочих различных специальностей. Руководство завода приняло решение обучать персонал непосредственно на предприятии, привлекая к сотрудничеству учебные заведения. Помимо этого, применяется опыт наставничества, когда опытные рабочие, которые уже не могут стоять у станка, передают свои знания молодежи.
Не обошла завод стороной торговая блокада неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Первая «ласточка» - приостановка контракта с Енакиевским металлургическим комбинатом: предприятие временно отказалось от поставки оборудования, 20% которого СМЗ уже изготовил. Дальнейшая судьба трехмиллионного заказа пока остается неясной. Возможно, в будущем контракт придется аннулировать. Продать же оборудование другому покупателю не представляется возможным, поскольку оно изготавливается по индивидуальному заказу.
Павел Придворов констатирует, что невыполнение контрактов в итоге ведет к разрыву экономических связей и, как следствие, - к хаосу и разрухе. Так, в последнее время на СМЗ наметилась тенденция к образованию задолженности по заработной плате.
28 февраля 2017
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
• «Сапфир-1» и «Конкорд» разыграют чемпионство
• В Славянске состоялся открытый чемпионат по борьбе самбо
27 февраля 2017
• Как в Шелковичном парке Масленицу провожали
• Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника
• От пули снайпера погиб 20-летний морской пехотинец из Славянска
24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
• В продажу поступили титановые 3D-печатные ручки
• Развели, как младенца, на памперсах
• Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра
• Горгаз: обычно столпотворение, но бывает и затишье
23 февраля 2017
• Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети
• «Славгорводоканал»: путаница есть, но руководство старается
• Преступление по расчету: грабил физически слабых
• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
— 27 февраля 2017 —
Масленичная неделя в Славянске закончилась массовым мероприятием, которое прошло в воскресенье, 26 февраля, в парке "Шелковичный".
— 24 февраля 2017 —
Тринадцати семьям, чьи квартиры были разрушены в результате боевых действий 2014 года, на вторичном рынке будут приобретены квартиры за счет городского бюджета.
— 24 февраля 2017 —
Горсовет утвердил Программу социальной поддержки участников АТО и членов их семей на 2017-20 гг. Автором документа выступила фракция политической парии «Самопомощь».
— 24 февраля 2017 —
В этом году славянским ветеранам вручат знаки отличия президента Украины - юбилейные медали «70 лет победы над нацизмом».
Приветствую, гость! Вход
28 февраля 2017
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
• «Сапфир-1» и «Конкорд» разыграют чемпионство
• В Славянске состоялся открытый чемпионат по борьбе самбо
27 февраля 2017
• Как в Шелковичном парке Масленицу провожали
• Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника
• От пули снайпера погиб 20-летний морской пехотинец из Славянска
24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
• В продажу поступили титановые 3D-печатные ручки
• Развели, как младенца, на памперсах
• Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра
• Горгаз: обычно столпотворение, но бывает и затишье
23 февраля 2017
• Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети
• «Славгорводоканал»: путаница есть, но руководство старается
• Преступление по расчету: грабил физически слабых
• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе»
Городской голова Вадим Лях 27 февраля провел рабочую поездку на Славянский машиностроительный завод, который остался в числе немногих работающих предприятий города. Вместе с журналистами он посетил вторую производственную площадку завода, которая занимает здания бывшего «УкрНИИметаллургмаша» на улице Карпинского.