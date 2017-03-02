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Фотофакт

Повышенная ямочность

Не вините «китов»

Светлана Вьюниченко
2 марта 2017 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Катерина Демина

По мнению столичного семейного практикующего психолога Катерины Деминой, истерия по поводу «суицидальной» игры явно преувеличена. Родителям она советует прекратить панику и выстраивать отношения с детьми.

- Поверьте, никакие киты не могут заставить человека сделать шаг в бездну, если у него есть друзья, дом, где его любят и ждут, какие-то планы и надежды, - говорит психолог. 

По данным Госкомстата, в Украине на 100 тыс. человек приходится 22 самоубийства (средний показатель в мире – 14,5 на 100 тысяч). Большинство совершивших самоубийство – подростки в возрасте до 16 лет. Причем в эту статистику не входят случаи неудавшихся суицидов, которые, по оценкам специалистов, составляют 6-7 случаев на 100 тыс. человек. 

- Но все случаи подростковых суицидов, которые мы разбирали, были связаны с какой-то серьезной проблемой в семье или внутренней жизни ребенка. Не бывает так, чтобы все было прекрасно, а потом подросток читает текст в соцсетях и шагает в окно. Этому предшествуют месяцы мучений, душевных терзаний и слез, - объясняет Катерина Демина. 

Специалист настаивает, что родители должны не проверять, на какое время выставлен будильник у ребенка, не лазить по его страницам в соцсетях, а честно спросить у себя: давно ли мы вместе ели плюшки и вели разговоры «за жизнь» с сыном или дочерью.

- Если ребенок постоянно задает вопрос: «Я что, правда, урод?», если рыдает: «Все люди, как люди, а я одна - тупая корова» - вот это нужно не пропустить. Если ребенок сидит на полу с выключенным светом в своей комнате, а на попытку спросить, что случилось, глухо отвечает: «Зачем ты меня вообще родила» - это служит сигналом для родителей. Это - а не киты, - говорит Катерина Демина. 

Бывший славянец, а ныне киевский практикующий психотерапевт Александр Коломийчук также считает, что самоубийства подростков, в том числе и тех, которые играли в «опасные игры», происходят по другим причинам. 

- Разумеется, в данном случае может сработать нередко встречающийся в подростковой среде интерес к суицидам. Но нужно понимать, что дети, которые часто говорят о суициде, в подавляющем большинстве случае к нему не стремятся. Для них это экстремальная грань, на которой балансирует подростковый мир. Но чтобы шагнуть за нее, одних посылов в интернете мало, - говорит психотерапевт. 

В ситуации с играми, считает специалист, гораздо больше вопросов к родителям. Он, отец троих детей, искренне не понимает, как взрослые могут упустить порезанные лезвием руки, предрассветные гулянья по крышам и вообще, как в стандартной квартире, где живет подавляющее большинство украинцев, родители могут не заметить подъем ребенка в 4:20 утра. 

- Как нужно закрыться от подростка, чтобы не обратить внимания на эти сигналы, которые поступают на протяжении почти двух месяцев? Говорите с детьми. Не обзывайте, не забирайте гаджеты, не подминайте под себя - просто говорите. Потому что если загнать проблему внутрь, не обсуждать ее, ребенок будет искать выход. И найдет его. А киты останутся ни при чем, - считает Александр Коломийчук.

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Комментарии к статье «Не вините «китов»»

По мнению столичного семейного практикующего психолога Катерины Деминой, истерия по поводу «суицидальной» игры явно преувеличена. Родителям она советует прекратить панику и выстраивать отношения с детьми.

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