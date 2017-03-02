Не вините «китов»

|2 марта 2017
|Просмотров: 77
|
По мнению столичного семейного практикующего психолога Катерины Деминой, истерия по поводу «суицидальной» игры явно преувеличена. Родителям она советует прекратить панику и выстраивать отношения с детьми.
- Поверьте, никакие киты не могут заставить человека сделать шаг в бездну, если у него есть друзья, дом, где его любят и ждут, какие-то планы и надежды, - говорит психолог.
По данным Госкомстата, в Украине на 100 тыс. человек приходится 22 самоубийства (средний показатель в мире – 14,5 на 100 тысяч). Большинство совершивших самоубийство – подростки в возрасте до 16 лет. Причем в эту статистику не входят случаи неудавшихся суицидов, которые, по оценкам специалистов, составляют 6-7 случаев на 100 тыс. человек.
- Но все случаи подростковых суицидов, которые мы разбирали, были связаны с какой-то серьезной проблемой в семье или внутренней жизни ребенка. Не бывает так, чтобы все было прекрасно, а потом подросток читает текст в соцсетях и шагает в окно. Этому предшествуют месяцы мучений, душевных терзаний и слез, - объясняет Катерина Демина.
Специалист настаивает, что родители должны не проверять, на какое время выставлен будильник у ребенка, не лазить по его страницам в соцсетях, а честно спросить у себя: давно ли мы вместе ели плюшки и вели разговоры «за жизнь» с сыном или дочерью.
- Если ребенок постоянно задает вопрос: «Я что, правда, урод?», если рыдает: «Все люди, как люди, а я одна - тупая корова» - вот это нужно не пропустить. Если ребенок сидит на полу с выключенным светом в своей комнате, а на попытку спросить, что случилось, глухо отвечает: «Зачем ты меня вообще родила» - это служит сигналом для родителей. Это - а не киты, - говорит Катерина Демина.
Бывший славянец, а ныне киевский практикующий психотерапевт Александр Коломийчук также считает, что самоубийства подростков, в том числе и тех, которые играли в «опасные игры», происходят по другим причинам.
- Разумеется, в данном случае может сработать нередко встречающийся в подростковой среде интерес к суицидам. Но нужно понимать, что дети, которые часто говорят о суициде, в подавляющем большинстве случае к нему не стремятся. Для них это экстремальная грань, на которой балансирует подростковый мир. Но чтобы шагнуть за нее, одних посылов в интернете мало, - говорит психотерапевт.
В ситуации с играми, считает специалист, гораздо больше вопросов к родителям. Он, отец троих детей, искренне не понимает, как взрослые могут упустить порезанные лезвием руки, предрассветные гулянья по крышам и вообще, как в стандартной квартире, где живет подавляющее большинство украинцев, родители могут не заметить подъем ребенка в 4:20 утра.
- Как нужно закрыться от подростка, чтобы не обратить внимания на эти сигналы, которые поступают на протяжении почти двух месяцев? Говорите с детьми. Не обзывайте, не забирайте гаджеты, не подминайте под себя - просто говорите. Потому что если загнать проблему внутрь, не обсуждать ее, ребенок будет искать выход. И найдет его. А киты останутся ни при чем, - считает Александр Коломийчук.
«Синий кит»: кто доводит детей до суицида
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
— 2 марта 2017 —
Считается, что праздник 8 Марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у Яндекса о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 300 тысяч запросов приходит от жителей Донецкой области.
— 2 марта 2017 —
Театр, как и любой другой вид искусства, имеет бесконечное число интерпретаций. Еще раз убедиться в этом любой желающий мог 26 февраля в платформе инициатив "Теплица", где выступали актеры днепровской "Мастерской украинского театра «Герць».
— 2 марта 2017 —
В последних числах февраля закончился срок действия первой фазы социально-культурологического проекта «Музей открыт на ремонт», который 4 месяца реализовывался в Славянском и Лисичанском краеведческих музеях.
— 2 марта 2017 —
В начале февраля Украину всколыхнули истории о так называемых группах смерти в соцсетях. Самой популярной из них, но далеко не единственной, является игра «Синий кит». Судя по истерии в СМИ, подростки настолько поддаются влиянию неизвестных кураторов опасной игры, что совершают самоубийства.
Приветствую, гость! Вход
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Не вините «китов»»
По мнению столичного семейного практикующего психолога Катерины Деминой, истерия по поводу «суицидальной» игры явно преувеличена. Родителям она советует прекратить панику и выстраивать отношения с детьми.