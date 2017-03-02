Опасные игры интригуют младший подростковый возраст

Судя по опросу, проведенному среди подрастающего поколения славянцев, родителям старшеклассников по поводу «синего кита» беспокоиться не стоит. Подростки старше 14 лет в подавляющем большинстве относятся к «смертельной игре» скептически.

- Я думаю, что такими играми могут увлекаться дети, не получившие нормального воспитания в семье. Адекватный человек воспримет подобное развлечение, как какой-то идиотизм, - считает 11-классник Алексей Плотниченко.

Подобного мнения придерживается и 14-летний житель города Кирилл Новосельцев.

- Я услышал о таких играх в феврале нынешнего года. Сначала мне было просто смешно. Но потом увидел, как беспокоится мама, и понял, что проблема действительно существует. Только не для меня. Среди круга моего общения нет никого, кто пробовал бы играть в «кита». Мы даже не обсуждаем это между собой, находим другие темы. Гораздо интереснее спорт, машины, даже политика, - говорит 9-классник.

Алексей также лично не знаком ни с кем, кто «подсел» бы на подобную игру. Однако, выпускник считает, что, чем больше будет обсуждаться в обществе и СМИ эта тема, тем больше у нее будет находиться приверженцев.

- Существует определенная категория людей, которой нечем заняться. Возможно, они бы никогда об этой игре не узнали, если бы все вокруг не начали о ней говорить. Кроме того, это может быть опасно в нестабильном возрасте, например, в 12-13 лет, - говорит Алексей Плотниченко.

Добавим, что это мнение имеет под собой реальную основу. Так, славянский 5-классник Всеволод Коваль рассказал, что в их классе мальчики часто обсуждают такие игры.

- Я не знаю, играет ли в них кто-нибудь на самом деле. Но тема интересная, и, наверное, каждый, у кого есть страничка в соцсетях, пробовал найти такие игры. Думаю, что по-настоящему у нас в классе никто играть не будет, но когда мы говорим об этом, то кажемся взрослее, - говорит 10-летний мальчишка.

Стоит отметить, что их старшие товарищи в один голос утверждают: приверженность «китам» - признак не взрослости, а глупости.

Смотрите также:

«Синий кит»: кто доводит детей до суицида

Проблема имеет решение

Не вините «китов»