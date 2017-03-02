«Музей открыт на ремонт» - продолжение следует

Нужно или нет?

Подготовка к проекту продолжалась без малого 9 месяцев. Около полугода ушло у волонтеров Украинского кризисного медиа-центра только на то, чтобы убедить партнеров в необходимости такой работы. Аргументация подействовала, и Агентство США по международному развитию (USAID) согласилось профинансировать идею.

Точками «приложения силы» активисты избрали два музея – Лисичанский и Славянский. Для чистоты эксперимента в обоих случаях применялся разный формат – в первом упор делался на методические рекомендации, во втором к теоретической части присовокупили техническое оснащение. За средства спонсоров Славянскому краеведческому музею закупили современное оборудование на сумму свыше 300 тыс. грн. Навыкам их использования сотрудников и краеведов-любителей обучали приглашенные из столицы специалисты-«музейщики». Добавим, что по каждому музею работала команда координаторов из 8-10 человек. По словам одной из волонтеров, Ольги Гончар, к концу февраля ребята основательно вымотались, но результатами проделанной работы все остались довольны.

Начало работы

Официальное открытие проекта «Музей открыт на ремонт» состоялось 22 ноября. На презентации шла речь о целях и задачах, которые планируется достичь. В первую очередь, инициаторы стремились «осовременить» работу музея, познакомить краеведов с новыми формами работы над материалом, рассказать о современных методах создания экспозиционного пространства и, главное, заинтересовать историей родного края как можно больше жителей Славянска и Славянского района. Среди попутных задач – инвентаризация имеющихся музейных фондов и подготовка к экспонированию наиболее раритетных предметов. Показательным примером этого направления стала публичная демонстрация в городском музее знаменитого бронзового «водолея», долгие годы пролежавшего в запасниках. Достоянием общественности также стали многие фотографии, иллюстрирующие городской ландшафт 50-100-летней давности. На страничке «Музей открыт на ремонт» были опубликованы несколько статей, посвященных истории городской застройки и промышленности.

Усилиями организаторов, развернувших широкую информационную кампанию, слух о проекте разошелся далеко за пределы Славянска, и в краеведческий музей стали поступать переданные доброжелателями архивные документы и новые экспонаты. В числе последних стоит упомянуть скифский меч, переданный сейчас для изучения и реставрации в Харьков.

Тренинги, семинары, выставки

Цикл тематических мероприятий проекта «Музей открыт на ремонт» начался сразу после старта. Уже 23 ноября на базе музея состоялся мастер-класс от этнографа Юрия Мельничука «Традиционное украинское убранство», рассказавшего о специфике национальной одежды. Через несколько дней представитель Национального художественного музея Украины Оксана Баршинова провела занятие по построению музейной экспозиции. Далее последовали визиты других тренеров, проводивших семинары на различные темы.

Самым «долгоиграющим» проектом стала открывшаяся 29 декабря экспозиция «Славкерампродукт. Работа с материалом», подготовленная художниками Анной Сороковой и Тарасом Ковачем. Вдохновленные найденным в Славянске материалом, художники попытались на его основе отследить вехи городской истории – от первых проявлений промышленного производства до современных изделий керамической отрасли. Данная экспозиция работала до конца февраля. К открытию выставки участники проекта совместно с сотрудниками музея восстановили старый музейный витраж, долгое время скрытый от глаз публики. К числу наиболее масштабных мероприятий, проходивших в рамках проекта на базе музея, нужно также отнести семинар «Школы Лохвицкого земства», Международный день музейного селфи и фотоконкурс «Славянские ставни».

По словам директора Лилии Зандер, реализация проекта «Музей открыт на ремонт» оказалась делом хлопотным, но познавательным - как для самих музейных работников, так и для посетителей, поток которых за минувшие месяцы ощутимо возрос. Полезной производной работы стала также актуализация темы расширения экспозиционного пространства. По инициативе общественности, городское руководство пообещало расторгнуть договор аренды на «Виллу «Мария», чтобы основать там Центр художественной керамики.

Техника «на вынос»

Помимо мероприятий, проходивших непосредственно в стенах городского музея, участники проекта активно использовали внешние площадки – помещения популярных среди молодежи кафе, центральной библиотеки, платформы инициатив «Теплица». Делалось это специально для того, чтобы показать – изучение истории родного города и края не обязательно должно быть «замкнуто» на музее, популяризировать тему краеведения можно вне его стен.

Особую категорию «внешних» мероприятий составили встречи с учащимися школ города и района. Как рассказала хранитель фондов Славянского музея Евгения Калугина, больше всего детей интересовало, конечно, новое оборудование – 200-кратный электронный микроскоп, при помощи которого ребята исследовали найденные на территории района артефакты и денежные знаки, а также «гвоздь программы» - квадрокоптер. Дрон пришлось запускать в каждой школе, а сделанная им видеозапись осталась ученикам на память о знакомстве с современными краеведением. По словам Евгении Калугиной, встречи со школьниками заодно показали и уровень их знаний - самыми «подкованными» краеведами, кстати, оказались учащиеся ООШ № 18. Следует отметить, что приобретенное для музея оборудование предназначается не только для использования в стенах учреждения, доступ к нему обеспечен всем «друзьям музея». Правда, чтобы заслужить этот статус, необходимо зарекомендовать себя истинным приверженцем краеведения.

Завершая тему использования техники, добавим, что за 4 месяца работы проекта, волонтеры и музейные сотрудники сделали несколько десятков видеороликов с панорамами Славянска, Святогорска и других населенных пунктов района. Эти материалы после соответствующей обработки также войдут в музейные фонды.

Эффект коммуникации

Последним аккордом в списке запланированных проектом мероприятий стало проведение 4-дневной научно-практической конференции, для участия в которой в Славянск приехали почти 40 музейных работников - представителей Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей. В рамках мероприятия краеведы знакомились с наработками славянского музея, с новыми методами исследовательской деятельности, делились с коллегами своими соображениями о сегодняшних реалиях музейной работы и надеждами на позитивные преобразования в этой сфере.

Подводя итоги проекта, куратор культурного направления Украинского кризисного медиа-центра Леонид Марущак сделал акцент на том, что главное условие для развития – это желание краеведов достигать новых вершин. Средства для этого найти всегда можно, убежден волонтер, - как в местных бюджетах, так и в международных фондах. Чтобы привлечь эти средства, нужно налаживать более эффективную коммуникацию между музейными сотрудниками региона. В идеале – создать единое общественное сообщество, которое сможет заявлять о своих потребностях на всех возможных площадках и выступать инициатором различных тематических проектов.

Остается добавить, что проект «Музей открыт на ремонт» завершился лишь формально. Запущенные им процессы будут продолжаться и в дальнейшем - под наблюдением команды организаторов. Если результат мониторинга удовлетворит волонтеров и спонсоров, то в скором времени может «материализоваться» и вторая стадия проекта. По предварительным «наброскам», он охватит сразу два десятка музейных учреждений, 10 в Донецкой области и столько же в Луганской.