В «Теплице» показали «Берестечко»

|2 марта 2017
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Театр, как и любой другой вид искусства, имеет бесконечное число интерпретаций. Еще раз убедиться в этом любой желающий мог 26 февраля в платформе инициатив "Теплица", где выступали актеры днепровской "Мастерской украинского театра «Герць».
Творческий проект "Герць" немногочислен по составу, в нем участвуют всего три молодых человека - актеры Катарина Срибницкая и Владимир Клименко, а также режиссер-постановщик Данил Слюсар. Большую часть времени ребята проводят в путешествиях по городам Украины, оплачивая туры за счет добровольных взносов аудитории - стоимость билета на спектакль каждый зритель определяет самостоятельно. В репертуаре труппы несколько экспериментальных постановок - по мотивам творчества Николая Гоголя, Ивана Франка, Лины Костенко. Для детской аудитории - мистический вертеп "Книга Миколая".
В Славянск "Мастерская украинского театра" попала в рамках восточноукраинского тура. Применяясь к географии, здесь актеры выступали с инсценировкой поэтического романа Лины Костенко "Берестечко". В основе сюжета - поражение Запорожского войска под Берестечком и тяжкие раздумья Богдана Хмельницкого о причинах разгрома: стяжательстве, предательстве и неверии. Эти пороки и по сей день продолжают разъедать Украину – наверное, поэтому слова актеров звучали очень актуально.
Несколько слов стоит сказать о художественном решении. Людям, привыкшим к классическим театральным канонам, оно могло бы показаться непонятным. Но "Герць" - театр экспериментальный, подчеркнул перед началом выступления Данил Слюсар. В одном из релизов актеры назвали спектакль "Берестечко" историей "из темноты и тумана". Такое описание постановки подходит к ней, пожалуй, лучше всего (на фото).
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• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
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• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
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• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
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Комментарии к статье «В «Теплице» показали «Берестечко»»
Театр, как и любой другой вид искусства, имеет бесконечное число интерпретаций. Еще раз убедиться в этом любой желающий мог 26 февраля в платформе инициатив "Теплица", где выступали актеры днепровской "Мастерской украинского театра «Герць».