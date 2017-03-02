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Фотофакт

Повышенная ямочность

В «Теплице» показали «Берестечко»

Павел Коротенко
2 марта 2017 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Театр, как и любой другой вид искусства, имеет бесконечное число интерпретаций. Еще раз убедиться в этом любой желающий мог 26 февраля в платформе инициатив "Теплица", где выступали актеры днепровской "Мастерской украинского театра «Герць».

Творческий проект "Герць" немногочислен по составу, в нем участвуют всего три молодых человека - актеры Катарина Срибницкая и Владимир Клименко, а также режиссер-постановщик Данил Слюсар. Большую часть времени ребята проводят в путешествиях по городам Украины, оплачивая туры за счет добровольных взносов аудитории - стоимость билета на спектакль каждый зритель определяет самостоятельно. В репертуаре труппы несколько экспериментальных постановок - по мотивам творчества Николая Гоголя, Ивана Франка, Лины Костенко. Для детской аудитории - мистический вертеп "Книга Миколая".

В Славянск "Мастерская украинского театра" попала в рамках восточноукраинского тура. Применяясь к географии, здесь актеры выступали с инсценировкой поэтического романа Лины Костенко "Берестечко". В основе сюжета - поражение Запорожского войска под Берестечком и тяжкие раздумья Богдана Хмельницкого о причинах разгрома: стяжательстве, предательстве и неверии.  Эти пороки и по сей день продолжают разъедать Украину – наверное, поэтому слова актеров звучали очень актуально.

Несколько слов стоит сказать о художественном решении. Людям, привыкшим к классическим театральным канонам, оно могло бы показаться непонятным. Но "Герць" - театр экспериментальный, подчеркнул перед началом выступления Данил Слюсар. В одном из релизов актеры назвали спектакль "Берестечко" историей "из темноты и тумана". Такое описание постановки подходит к ней, пожалуй, лучше всего (на фото).

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Комментарии к статье «В «Теплице» показали «Берестечко»»

Театр, как и любой другой вид искусства, имеет бесконечное число интерпретаций. Еще раз убедиться в этом любой желающий мог 26 февраля в платформе инициатив "Теплица", где выступали актеры днепровской "Мастерской украинского театра «Герць».

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