Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта

Считается, что праздник 8 Марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у Яндекса о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 300 тысяч запросов приходит от жителей Донецкой области.

Похоже, что заранее готовиться к празднику жители региона не привыкли — впрочем, как и пользователи из других областей страны: количество поисковых запросов достигает пика только в 9–10 утра 8 марта, когда откладывать уже некуда.

По данным поиска Яндекса, к 8 Марта жители Донецкой области чаще всего хотят найти в интернете:

Поздравления Открытки Стихи Картинки СМС Подарки Плейкасты Песни

Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: это почти каждый второй запрос к Яндексу о празднике. Чаще всего ищут короткие поздравления. Попадаются и оригинальные запросы — например, в Мариуполе искали [поздравление с 8 марта в стиле рэп] и [поздравления с 8 марта женщине трудоголику], а в Краматорске — [поздравления с 8 марта себя].

Одним из главных атрибутов 8 Марта жители Донецкой области считают открытки: каждый восьмой запрос о празднике — на эту тему. В основном интересуются, как сделать или нарисовать их самостоятельно. А иногда и так:

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Душа жителей региона особенно тяготеет к поэзии — поздравления в стихах ищут в 4 раза чаще, чем в прозе:

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Почти так же часто к 8 Марта ищут картинки с поздравлениями. Как правило, красивые или «прикольные», бывает, и анимированные. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Дружковке пытались найти [картинки поздравлений от Дикаприо с 8 марта] и [8 марта картинки с котами и розами анимация], а в Краматорске кому-то понадобилась [картинка на 8 марта с розовым слоном].

Примечательно, что в Донецкой области, в отличие от других регионов страны, запросы о праздничных СМС обошли по популярности тему подарков. Чаще всего искали короткие СМС «с юмором». Попадаются и необычные запросы, например: [поздравление с 8 марта прикольное смс про мартовского кота] или [прикольные шуточные смс с 8 марта куме от кума].

Немного реже, чем СМС, ищут подарки. Данные Яндекса говорят о том, что большинство собирается делать подарок на 8 Марта собственноручно. Более 70% запросов о подарках содержит фразу «своими руками»:

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Самый популярный материал для подарков своими руками в Донецкой области — бумага, на втором месте – картон. Также handmade-презенты часто выполняют в технике квиллинг. В целом жители региона склонны экономить усилия — довольно часто ищут, как «сделать подарок легко».

Остальные пользователи, которые интересуются подарками, спрашивают, «что подарить». Самый распространенный запрос в этой категории — [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на втором месте по количеству запросов — для подруги, на третьем — для коллег. А некоторые хотят поздравить дальних родственников: [стихи на 8 марта сестре троюродной].

В отличие от других регионов в Донецкой области в рейтинг вошли плейкасты: местные пользователи часто интересуются бесплатными музыкальными открытками.

Закрывают рейтинг популярных тем запросы о песнях. Ищут в основном песни про маму, часто — детские.

Вот еще несколько оригинальных запросов жителей Донецкой области о 8 Марта:

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* Здесь и дальше сохранено авторское написание запросов.