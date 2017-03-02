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Фотофакт

Повышенная ямочность

Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
2 марта 2017 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Считается, что праздник 8 Марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у Яндекса о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 300 тысяч запросов приходит от жителей Донецкой области.

Похоже, что заранее готовиться к празднику жители региона не привыкли — впрочем, как и пользователи из других областей страны: количество поисковых запросов достигает пика только в 9–10 утра 8 марта, когда откладывать уже некуда.

По данным поиска Яндекса, к 8 Марта жители Донецкой области чаще всего хотят найти в интернете:

  1.  Поздравления
  2.  Открытки
  3.  Стихи
  4.  Картинки
  5.  СМС
  6.  Подарки
  7.  Плейкасты
  8.  Песни

Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: это почти каждый второй запрос к Яндексу о празднике. Чаще всего ищут короткие поздравления. Попадаются и оригинальные запросы — например, в Мариуполе искали [поздравление с 8 марта в стиле рэп] и [поздравления с 8 марта женщине трудоголику], а в Краматорске — [поздравления с 8 марта себя]. 

Одним из главных атрибутов 8 Марта жители Донецкой области считают открытки: каждый восьмой запрос о празднике — на эту тему. В основном интересуются, как сделать или нарисовать их самостоятельно. А иногда и так:

  • как сделать открытки цветочки на 8 марта своими руками из салфеток для детей
  • открытка на 8 марта скрапбукинг идеи
  • на 8 марта для любимой невесточки от свекрови открытку
  • открытки на 8 марта с львицей
  • открытки с 8 марта скачать бесплатно собачки хаски

Душа жителей региона особенно тяготеет к поэзии — поздравления в стихах ищут в 4 раза чаще, чем в прозе:

  • поздравления с 8 марта в стихах танцюрыстке
  • поздравление с 8 марта в стихах подружке которой 4 года
  • 4 мачо к 8 марта стих
  • поздравления с 8 марта для крановщиц в стихах по именам

Почти так же часто к 8 Марта ищут картинки с поздравлениями. Как правило, красивые или «прикольные», бывает, и анимированные. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Дружковке пытались найти [картинки поздравлений от Дикаприо с 8 марта] и [8 марта картинки с котами и розами анимация], а в Краматорске кому-то понадобилась [картинка на 8 марта с розовым слоном].

Примечательно, что в Донецкой области, в отличие от других регионов страны, запросы о праздничных СМС обошли по популярности тему подарков. Чаще всего искали короткие СМС «с юмором». Попадаются и необычные запросы, например: [поздравление с 8 марта прикольное смс про мартовского кота] или [прикольные шуточные смс с 8 марта куме от кума].

Немного реже, чем СМС, ищут подарки. Данные Яндекса говорят о том, что большинство собирается делать подарок на 8 Марта собственноручно. Более 70% запросов о подарках содержит фразу «своими руками»:

  • как сделать подарок маме своими руками на 8 марта браслет
  • подарки цветы из салфетки для девочек от мальчиков на 8 марта своими руками
  • подарки на 8 марта своими руками из конфет мастер класс

Самый популярный материал для подарков своими руками в Донецкой области — бумага, на втором месте – картон. Также handmade-презенты часто выполняют в технике квиллинг. В целом жители региона склонны экономить усилия — довольно часто ищут, как «сделать подарок легко».

Остальные пользователи, которые интересуются подарками, спрашивают, «что подарить». Самый распространенный запрос в этой категории — [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на втором месте по количеству запросов — для подруги, на третьем — для коллег. А некоторые хотят поздравить дальних родственников: [стихи на 8 марта сестре троюродной].

В отличие от других регионов в Донецкой области в рейтинг вошли плейкасты: местные пользователи часто интересуются бесплатными музыкальными открытками.

Закрывают рейтинг популярных тем запросы о песнях. Ищут в основном песни про маму, часто — детские.

Вот еще несколько оригинальных запросов жителей Донецкой области о 8 Марта:

  • поздравления с 8 марта христианские
  • прикольные поздравительные частушки к 8 марта для исполнения мужчиной
  • поздравление с 8 марта мамуле от дочки – грустные
  • на 8 марта поздравлять ли детей
  • поздравления в стихах с 8 марта с юмором и откровением
  • картинки заяц и бурундук на 8 марта
  • картинка с надписью Димка с 8 марта
  • плейкасты с 8 марта любимую с песней необыкновенная бесплатно

* Здесь и дальше сохранено авторское написание запросов.

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Комментарии к статье «Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта»

Считается, что праздник 8 Марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у Яндекса о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 300 тысяч запросов приходит от жителей Донецкой области.

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