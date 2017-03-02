Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта

|2 марта 2017
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Считается, что праздник 8 Марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у Яндекса о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 300 тысяч запросов приходит от жителей Донецкой области.
Похоже, что заранее готовиться к празднику жители региона не привыкли — впрочем, как и пользователи из других областей страны: количество поисковых запросов достигает пика только в 9–10 утра 8 марта, когда откладывать уже некуда.
По данным поиска Яндекса, к 8 Марта жители Донецкой области чаще всего хотят найти в интернете:
Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: это почти каждый второй запрос к Яндексу о празднике. Чаще всего ищут короткие поздравления. Попадаются и оригинальные запросы — например, в Мариуполе искали [поздравление с 8 марта в стиле рэп] и [поздравления с 8 марта женщине трудоголику], а в Краматорске — [поздравления с 8 марта себя].
Одним из главных атрибутов 8 Марта жители Донецкой области считают открытки: каждый восьмой запрос о празднике — на эту тему. В основном интересуются, как сделать или нарисовать их самостоятельно. А иногда и так:
Душа жителей региона особенно тяготеет к поэзии — поздравления в стихах ищут в 4 раза чаще, чем в прозе:
Почти так же часто к 8 Марта ищут картинки с поздравлениями. Как правило, красивые или «прикольные», бывает, и анимированные. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Дружковке пытались найти [картинки поздравлений от Дикаприо с 8 марта] и [8 марта картинки с котами и розами анимация], а в Краматорске кому-то понадобилась [картинка на 8 марта с розовым слоном].
Примечательно, что в Донецкой области, в отличие от других регионов страны, запросы о праздничных СМС обошли по популярности тему подарков. Чаще всего искали короткие СМС «с юмором». Попадаются и необычные запросы, например: [поздравление с 8 марта прикольное смс про мартовского кота] или [прикольные шуточные смс с 8 марта куме от кума].
Немного реже, чем СМС, ищут подарки. Данные Яндекса говорят о том, что большинство собирается делать подарок на 8 Марта собственноручно. Более 70% запросов о подарках содержит фразу «своими руками»:
Самый популярный материал для подарков своими руками в Донецкой области — бумага, на втором месте – картон. Также handmade-презенты часто выполняют в технике квиллинг. В целом жители региона склонны экономить усилия — довольно часто ищут, как «сделать подарок легко».
Остальные пользователи, которые интересуются подарками, спрашивают, «что подарить». Самый распространенный запрос в этой категории — [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на втором месте по количеству запросов — для подруги, на третьем — для коллег. А некоторые хотят поздравить дальних родственников: [стихи на 8 марта сестре троюродной].
В отличие от других регионов в Донецкой области в рейтинг вошли плейкасты: местные пользователи часто интересуются бесплатными музыкальными открытками.
Закрывают рейтинг популярных тем запросы о песнях. Ищут в основном песни про маму, часто — детские.
Вот еще несколько оригинальных запросов жителей Донецкой области о 8 Марта:
* Здесь и дальше сохранено авторское написание запросов.
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2 марта 2017
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• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
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Комментарии к статье «Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта»
Считается, что праздник 8 Марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает. Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у Яндекса о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 300 тысяч запросов приходит от жителей Донецкой области.