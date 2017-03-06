Появится ли в Славянске улица имени Романа Напрягло

На сайте городского совета появилась петиция о переименовании ул. Генерала Лозановича в честь Романа Напрягло, погибшего от пули снайпера в районе поселка Пикузы (Коминтерново) Волновахского района.

Автором петиции является житель города Антон Богомолов. Электронное обращение за 4 дня набрало 198 голосов из 250 необходимых.

Напомним, что 28 февраля Славянск проводил в последний путь своего 20-летнего героя, военнослужащего 1 отделения 1 взвода десантно-штурмовой роты 1 батальона 36 отдельной бригады морской пехоты. Роман Напрягло погиб 26 февраля, спасая раненого товарища.

Судя по комментариям в соцсетях, в целом, славянцы не против увековечивания памяти юного земляка в городском топониме. Однако жители ул. Лозановича предлагают назвать в честь героя улицу, где он родился или проживал.

Судя по всему, петиция наберет необходимое количество голосов и будет рассмотрена мэром. Но, как объяснила начальник отдела культуры Марина Олейник, для того, чтобы вопрос о переименовании улицы был принят на рассмотрение местными властями, петиция вовсе не обязательна.

- Это можно сделать в форме обычного обращения как от одного жителя, так и группы лиц. В Славянске работает специальная комиссия по переименованию улиц. Любое предложение будет рассмотрено ею в установленном порядке, - объясняет начальник отдела культуры.

В комиссию входят представители органов власти, депутаты местного совета, общественники. При необходимости, вопрос вынесут на более широкое обсуждение. Как показывает практика, могут провести опрос среди жителей данной улицы либо электронное голосование. В случае, если комиссия решит вопрос положительно, его будет рассматривать исполком. Если и там последует утверждение, новое название должна утвердить сессия городского совета. Лишь после этого можно менять аншлаги на домах и вносить изменения в уставные документы на недвижимость.