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Фотофакт

Родео на зеленой зоне

Инспекция по благоустройству активизирует работу

Павел Коротенко
6 марта 2017 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Ступеньки многих объектов пришли за зиму в небезопасное для посетителей состояние.

С началом марта городская инспекция по благоустройству начала цикл мероприятий, направленных на приведение в надлежащий вид территории Славянска. Внимание при этом уделяется как объектам частного предпринимательства, так и коммунальным учреждениям.

Диапазон претензий

Как рассказала руководитель инспекции Людмила Скиба, в ходе проверок специалисты вскрыли массовые нарушения Правил благоустройства. Самое распространенное из них - ненадлежащее содержание прилегающей территории, несвоевременная очистка ее от снега, льда и мусора. В ряде случаев возле объектов отсутствует урна, а у собственников предприятия нет договора на вывоз твердых бытовых отходов. Проверка показала, что отдельные предприниматели работают без таких договоров десятилетиями. Теперь, по словам Людмилы Скибы, руководство города намерено ликвидировать это явление. 

Инспектируя городскую территорию, сотрудники исполкома обращают внимание и на внешний вид объектов - состояние их фасадов и ступенек. Последний вид конструкции наиболее проблематичен, в некоторых объектах ступеньки являются  небезопасными для клиентов и посетителей. Для приведения их в нормальное техническое состояние нарушителям выдаются предписания. В случае неисполнения составляется протокол об административном нарушении. При этом,  чтобы избежать ассоциаций на тему "соринка в чужом глазу" и штрафных санкций, горсовет инициировал ремонт ступенек административного здания.

Инструменты воздействия

Если говорить о претензионной работе, то она преимущественно регламентируется ст. 152 КУАП - именно эту статью чаще всего нарушают славянцы. В юридической плоскости нарушение правил благоустройства влечет за собой наложение штрафа: с рядовых граждан взимается от 340 до 1360 грн., с должностных лиц и предпринимателей – 850 – 1700 грн. С начала текущего года инспекция выписала 54 протокола и около 100 предписаний. В результате претензионной работы сумма выписанных штрафов составила 35,1 тыс. грн., из них уже оплачено 16,5 тыс. грн. 

По словам начальника инспекции, далеко не все субъекты хозяйствования реагируют на предписания адекватно, иногда доходит до конфликтных ситуаций. В таких случаях становится неоценимым участие в рейде представителей патрульной полиции, которая, ко всему почему, помогает инспекции с автотранспортом. Присутствие правоохранителей, как показывает практика, зачастую действует на нарушителей «отрезвляюще». 

Неподнятая целина

Огромное количество нарушений правил благоустройства наблюдается из года в год на территории частной жилой застройки. Эффективного механизма «отработки» частного сектора, признаются чиновники, на сегодняшний день не существует. Надежды на то, что в работу включатся председатели квартальных комитетов, которым специально для этого расширили список полномочий, себя не оправдали. Удастся ли заставить их выполнять данную обязанность, и как это сделать – пока неясно. Осмелимся предположить, что сделать это можно только прямым распоряжением мэра.

Как бы там ни было, руководство города обращается ко всем жителям Славянска с призывом приступить к наведению порядка на прилегающей к объектам и домам территориях. Борьба с нарушителями в ближайшее время будет только усиливаться, заверяют чиновники.

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Комментарии к статье «Инспекция по благоустройству активизирует работу»

С началом марта городская инспекция по благоустройству начала цикл мероприятий, направленных на приведение в надлежащий вид территории Славянска. Внимание при этом уделяется как объектам частного предпринимательства, так и коммунальным учреждениям.

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